Caso Epstein, ok da Camera Usa per divulgare file secretati

Caso Epstein, Camera Usa dà via libera a disegno di legge per divulgare file secretati

Mondo
©Ansa

I deputati hanno votato per obbligare il Ministero della Giustizia a divulgare tutti i file del caso Epstein, dopo che sono stati raggiunti i due terzi dei voti necessari: i sì sono stati 427, mentre è arrivato solo un no. Ora la palla passa al Senato

La Camera Usa ha approvato il disegno di legge per obbligare il ministero della Giustizia a divulgare tutti i file del caso Epstein, dopo che sono stati raggiunti i due terzi dei voti necessari. I sì sono stati 427, mentre un unico deputato si è espresso in senso negativo, il repubblicano Clay Higgins, della Louisiana. Ora la palla passa al Senato. Il presidente Donald Trump aveva già dichiarato che avrebbe firmato il disegno di legge per la pubblicazione dei documenti, se fosse passato al Congresso.

Mondo

Sanzioni Usa a petrolio russo, Paesi colpiti e quanto aumenterà prezzo

Donald Trump ha annunciato di voler sanzionare i giganti del petrolio russo, con il suo omologo Vladimir Putin che ha replicato: “Non avranno impatto sull’economia russa”. Cina e India sono tra i Paesi più colpiti, ma se dovessero rivolgersi ad altri mercati questo potrebbe causare un aumento del costo della materia prima: anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di Numeri, il programma di approfondimento di Sky TG24

