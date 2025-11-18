Caso Epstein, ok da Camera Usa per divulgare file secretati

I deputati hanno votato per obbligare il Ministero della Giustizia a divulgare tutti i file del caso Epstein, dopo che sono stati raggiunti i due terzi dei voti necessari: i sì sono stati 427, mentre è arrivato solo un no. Ora la palla passa al Senato
La Camera Usa ha approvato il disegno di legge per obbligare il ministero della Giustizia a divulgare tutti i file del caso Epstein, dopo che sono stati raggiunti i due terzi dei voti necessari. I sì sono stati 427, mentre un unico deputato si è espresso in senso negativo, il repubblicano Clay Higgins, della Louisiana. Ora la palla passa al Senato. Il presidente Donald Trump aveva già dichiarato che avrebbe firmato il disegno di legge per la pubblicazione dei documenti, se fosse passato al Congresso.
