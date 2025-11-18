Caso Epstein, Trump insulta giornalista: “Stai zitta cicciona”

"Quiet, quiet piggy". "Zitta, stai zitta cicciona". È l’insulto sessista e di body shaming che Donald Trump ha rivolto a una giornalista di Bloomberg che gli stava ponendo una domanda sul caso Epstein. Come riportato da vari media statunitensi, l’episodio sarebbe avvenuto alcuni giorni fa a bordo dell’Air Force One, durante una fase di domande con la stampa.

L’episodio sull’Air Force One e i precedenti



Trump stava tornando a Washington quando Catherine Lucey, la giornalista di Bloomberg insultata, gli ha chiesto perché non volesse rendere pubblici i documenti legati al caso Epstein. Il presidente l'ha guardata e puntandole il dito contro ha replicato: "Zitta, stai zitta, cicciona". Una volta atterrato, il tycoon ha ribadito l’attacco parlando con i cronisti sulla pista, sostenendo che “Bloomberg dovrebbe licenziarla”. Non è la prima volta che Trump utilizza l’espressione “piggy” per insultare e sminuire una donna. Durante la campagna presidenziale del 2016, l'ex Miss Universo Alicia Machado, che vinse il titolo a 19 anni quando Trump era comproprietario dell'organizzazione, aveva raccontato che il presidente aveva minacciato di toglierle il titolo dopo che era "ingrassata".