Caso Epstein, Trump insulta giornalista: “Stai zitta cicciona”

Il presidente Usa a bordo dell’Air Force One ha insultato la giornalista di Bloomberg Catherine Lucey dicendole di stare zitta e usando il termine “piggy” dopo una domanda sul caso del finanziere pedofilo. Una volta atterrato, ha ribadito l’attacco sostenendo che la giornalista dovrebbe essere licenziata
"Quiet, quiet piggy". "Zitta, stai zitta cicciona". È l’insulto sessista e di body shaming che Donald Trump ha rivolto a una giornalista di Bloomberg che gli stava ponendo una domanda sul caso Epstein. Come riportato da vari media statunitensi, l’episodio sarebbe avvenuto alcuni giorni fa a bordo dell’Air Force One, durante una fase di domande con la stampa.
L’episodio sull’Air Force One e i precedenti
Trump stava tornando a Washington quando Catherine Lucey, la giornalista di Bloomberg insultata, gli ha chiesto perché non volesse rendere pubblici i documenti legati al caso Epstein. Il presidente l'ha guardata e puntandole il dito contro ha replicato: "Zitta, stai zitta, cicciona". Una volta atterrato, il tycoon ha ribadito l’attacco parlando con i cronisti sulla pista, sostenendo che “Bloomberg dovrebbe licenziarla”. Non è la prima volta che Trump utilizza l’espressione “piggy” per insultare e sminuire una donna. Durante la campagna presidenziale del 2016, l'ex Miss Universo Alicia Machado, che vinse il titolo a 19 anni quando Trump era comproprietario dell'organizzazione, aveva raccontato che il presidente aveva minacciato di toglierle il titolo dopo che era "ingrassata".
Leggi anche
Trump: Epstein amico dei dem, sì a diffusione documenti
©Getty
Trump, visita di Stato in Regno Unito: incontro con re Carlo III. FOTO
Il presidente americano è a Londra accompagnato dalla First Lady Melania. In serata la partecipazione al banchetto di Stato al castello di Windsor. 'I nostri popoli hanno combattuto e sono morti insieme per i valori che ci stanno a cuore', ha detto re Carlo III. Giovedì l’incontro di Trump con il primo ministro laburista Keir Starmer. Nel centro della capitale britannica protestano i manifestanti della Stop Trump Coalition