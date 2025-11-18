Caso Epstein, Summers ex segretario tesoro Usa lascia impegni pubblici

L'ex segretario al Tesoro Larry Summers, che ha prestato servizio sotto la presidenza di Bill Clinton, ha annunciato che si ritirerà dagli impegni pubblici a seguito della pubblicazione di nuovi documenti riguardo la sua corrispondenza col defunto finanziere Jeffrey Epstein. "Mi vergogno profondamente delle mie azioni e riconosco il dolore che hanno causato" ha dichiarato ascolta articolo

La pubblicazione di nuovi documenti sui legami col defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein ha spinto Larry Summer, ex segretario al Tesoro sotto Bill Clinton, presidente emerito e professore dell'Università di Harvard, ad annunciare che "si ritirerà dagli impegni pubblici". Sia democratici che repubblicani avevano chiesto a varie organizzazioni di interrompere i rapporti con Summers dopo che i file diffusi dalla commissione vigilanza della Camera hanno mostrato scambi di email tra i due, inclusa una in cui il finanziere si definiva il "wing man" (la spalla, nel senso di uno che aiuta a rimorchiare, ndr) di Summers.

50335450 - ©Getty

Summers si ritira da impegni pubblici "Mi vergogno profondamente delle mie azioni e riconosco il dolore che hanno causato", ha affermato. Summers, che continuerà i suoi studi accademici, ha affermato che la sua decisione mira a "ricostruire la fiducia e riparare i rapporti". "Mi assumo la piena responsabilità della mia decisione sbagliata di continuare a comunicare con il signor Epstein", ha insistito l'ex funzionario. La Camera dei Rappresentanti ha pubblicato la scorsa settimana una nuova serie di email che dimostrano lo stretto rapporto tra i due, incluso il coinvolgimento di Epstein negli affari personali di Summers.

90803111 - ©Getty