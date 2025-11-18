Caso Epstein, Summers ex segretario tesoro Usa lascia impegni pubblici

L'ex segretario al Tesoro Larry Summers, che ha prestato servizio sotto la presidenza di Bill Clinton, ha annunciato che si ritirerà dagli impegni pubblici a seguito della pubblicazione di nuovi documenti riguardo la sua corrispondenza col defunto finanziere Jeffrey Epstein. "Mi vergogno profondamente delle mie azioni e riconosco il dolore che hanno causato" ha dichiarato
La pubblicazione di nuovi documenti sui legami col defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein ha spinto Larry Summer, ex segretario al Tesoro sotto Bill Clinton, presidente emerito e professore dell'Università di Harvard, ad annunciare che "si ritirerà dagli impegni pubblici". Sia democratici che repubblicani avevano chiesto a varie organizzazioni di interrompere i rapporti con Summers dopo che i file diffusi dalla commissione vigilanza della Camera hanno mostrato scambi di email tra i due, inclusa una in cui il finanziere si definiva il "wing man" (la spalla, nel senso di uno che aiuta a rimorchiare, ndr) di Summers.
Summers si ritira da impegni pubblici
"Mi vergogno profondamente delle mie azioni e riconosco il dolore che hanno causato", ha affermato. Summers, che continuerà i suoi studi accademici, ha affermato che la sua decisione mira a "ricostruire la fiducia e riparare i rapporti". "Mi assumo la piena responsabilità della mia decisione sbagliata di continuare a comunicare con il signor Epstein", ha insistito l'ex funzionario. La Camera dei Rappresentanti ha pubblicato la scorsa settimana una nuova serie di email che dimostrano lo stretto rapporto tra i due, incluso il coinvolgimento di Epstein negli affari personali di Summers.
Alla Cnn l'economista ed ex segretario al Tesoro all'epoca dell'Amministrazione Clinton ha spiegato che ha deciso per uno stop agli impegni pubblici per "ricostruire la fiducia", ma - docente all'Università di Harvard - ha anche assicurato che continuerà a insegnare, mentre c'è chi chiede all'ateneo di rompere con Summers. Per ora da Harvard non hanno risposto alle richieste di commento della rete americana."Pur continuando con i miei doveri di docente - ha detto dopo i nuovi particolari emersi la scorsa settimana con la diffusione di mail che parlano di anni di corrispondenza tra Summers e Epstein - mi ritirerò dagli impegni pubblici come parte del mio più ampio sforzo per ricostruire la fiducia e i rapporti con le persone a me più vicine".