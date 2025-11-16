“Fake news una delle principali minacce alla democrazia”: il sondaggio

Le fake news sono viste come la principale minaccia alla democrazia in diversi Paesi europei. A dirlo è l’ edizione 2025 dello The State of Democracy , un sondaggio condotto da Ipsos per misurare la percezione della democrazia in 9 Stati: Italia , Francia, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Paesi Bassi, Svezia, Polonia e Croazia. Dalla ricerca emerge come “la soddisfazione verso la democrazia continua a essere bassa ovunque tranne che in Svezia, con profonde preoccupazioni per il futuro” della stessa. Gideon Skinner, direttore Ipsos per le politiche nel Regno Unito, ha detto al Guardian : “Nonostante un forte supporto per gli ideali democratici in molti Paesi, il popolo è chiaramente deluso da come la democrazia sta funzionando nella pratica ed è preoccupato per il suo futuro”.

La soddisfazione verso la democrazia

Nel dettaglio, nel documento si legge come pochi cittadini dei Paesi presi in esame siano soddisfatti dall’attuale funzionamento della democrazia: il 18% in Croazia, il 19% in Francia, il 20% negli Stati Uniti, il 26% in Italia (mentre il 49% si dichiara insoddisfatto) e Regno Unito e il 27% in Spagna. I risultati sono un po’ migliori nei Paesi Bassi, dove il 36% si dice soddisfatto contro un 37% di insoddisfatti, e in Polonia, con il 40% di soddisfatti e il 31% no. Solamente in Svezia la maggioranza della popolazione - il 65% - si dichiarata soddisfatta di come funziona la democrazia. Inoltre dal sondaggio emerge come i dati siano in calo nei Paesi Bassi (-12% rispetto al 2024) e in Francia (-6%), Paesi che hanno conosciuto crisi di governo nel corso dell’ultimo anno. In generale la percezione che le condizioni della democrazia siano peggiorate è diffusa: solamente in Polonia più persone dicono che il sistema è migliorato negli ultimi 5 anni (il 42%) anziché peggiorato (30%).

La volontà di proteggere la democrazia

Inoltre in nessuno dei Paesi presi in esame la maggioranza della popolazione crede che il governo nazionale rappresenti molto o a sufficienza le proprie opinioni, mentre le istituzioni locali performano leggermente meglio. E ancora, in tutti i Paesi tranne la Svezia la maggioranza degli intervistati si è detta preoccupata di come sarà lo stato della democrazia nei prossimi 5 anni: per esempio in Italia il 64% del campione ha una visione negativa, contro un 23% che invece si è detto non preoccupato, e si tratta del dato più basso tra tutti gli altri. In Francia infatti si è detto preoccupato l’86% degli intervistati, in Spagna l’80%, nel Regno Unito e in Polonia il 75%, nei Paesi Bassi il 74%, in Croazia il 73% e negli Stati Uniti il 69%. Il sondaggio però sottolinea anche come in quasi tutti gli Stati una netta maggioranza abbia dichiarato che la democrazia è cruciale per la società e debba essere mantenuta: in Svezia l’87%, nei Paesi Bassi l’84%, in Spagna il 73%, in Francia e in Italia il 67%, in Polonia il 66%, nel Regno Unito e negli Stati Uniti il 65%.