“Fake news una delle principali minacce alla democrazia”: il sondaggio

Le fake news sono viste come una delle principali minacce alla democrazia: il sondaggioMondo
A dirlo sono i risultati dell’edizione 2025 dello The State of Democracy, realizzata da Ipsos per misurare la percezione della democrazia in 9 Stati: Italia, Francia, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Paesi Bassi, Svezia, Polonia e Croazia. Ecco che cosa emerge
Le fake news sono viste come la principale minaccia alla democrazia in diversi Paesi europei. A dirlo è l’edizione 2025 dello The State of Democracy, un sondaggio condotto da Ipsos per misurare la percezione della democrazia in 9 Stati: Italia, Francia, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Paesi Bassi, Svezia, Polonia e Croazia. Dalla ricerca emerge come “la soddisfazione verso la democrazia continua a essere bassa ovunque tranne che in Svezia, con profonde preoccupazioni per il futuro” della stessa. Gideon Skinner, direttore Ipsos per le politiche nel Regno Unito, ha detto al Guardian: “Nonostante un forte supporto per gli ideali democratici in molti Paesi, il popolo è chiaramente deluso da come la democrazia sta funzionando nella pratica ed è preoccupato per il suo futuro”.
La soddisfazione verso la democrazia
Nel dettaglio, nel documento si legge come pochi cittadini dei Paesi presi in esame siano soddisfatti dall’attuale funzionamento della democrazia: il 18% in Croazia, il 19% in Francia, il 20% negli Stati Uniti, il 26% in Italia (mentre il 49% si dichiara insoddisfatto) e Regno Unito e il 27% in Spagna. I risultati sono un po’ migliori nei Paesi Bassi, dove il 36% si dice soddisfatto contro un 37% di insoddisfatti, e in Polonia, con il 40% di soddisfatti e il 31% no. Solamente in Svezia la maggioranza della popolazione - il 65% - si dichiarata soddisfatta di come funziona la democrazia. Inoltre dal sondaggio emerge come i dati siano in calo nei Paesi Bassi (-12% rispetto al 2024) e in Francia (-6%), Paesi che hanno conosciuto crisi di governo nel corso dell’ultimo anno. In generale la percezione che le condizioni della democrazia siano peggiorate è diffusa: solamente in Polonia più persone dicono che il sistema è migliorato negli ultimi 5 anni (il 42%) anziché peggiorato (30%).
La volontà di proteggere la democrazia
Inoltre in nessuno dei Paesi presi in esame la maggioranza della popolazione crede che il governo nazionale rappresenti molto o a sufficienza le proprie opinioni, mentre le istituzioni locali performano leggermente meglio. E ancora, in tutti i Paesi tranne la Svezia la maggioranza degli intervistati si è detta preoccupata di come sarà lo stato della democrazia nei prossimi 5 anni: per esempio in Italia il 64% del campione ha una visione negativa, contro un 23% che invece si è detto non preoccupato, e si tratta del dato più basso tra tutti gli altri. In Francia infatti si è detto preoccupato l’86% degli intervistati, in Spagna l’80%, nel Regno Unito e in Polonia il 75%, nei Paesi Bassi il 74%, in Croazia il 73% e negli Stati Uniti il 69%. Il sondaggio però sottolinea anche come in quasi tutti gli Stati una netta maggioranza abbia dichiarato che la democrazia è cruciale per la società e debba essere mantenuta: in Svezia l’87%, nei Paesi Bassi l’84%, in Spagna il 73%, in Francia e in Italia il 67%, in Polonia il 66%, nel Regno Unito e negli Stati Uniti il 65%.
Approfondimento
Nasce il Democracy shield: ecco come l'Ue vuole fermare le fake news
Il pericolo delle fake news per la democrazia
Il documento ha investigato anche quali sono le principali minacce alla democrazia secondo gli intervistati, e tra queste sono emerse le fake news, la mancanza di responsabilità tra i politici, la corruzione e l’estremismo. In particolare le fake news e la diffusione di informazioni false sono viste come la principale minaccia alla democrazia in Polonia (per il 76% del campione, insieme alla mancanza di responsabilità), nei Paesi Bassi (75%), in Svezia (67%) nel Regno Unito (64%) e in Francia (56%). Sono invece al terzo posto negli Stati Uniti (59%), precedute da corruzione e mancanza di responsabilità. Per quanto riguarda l’Italia, invece, al primo posto tra le minacce alla democrazia ci sono a pari merito (47%) la corruzione e le disuguaglianze economiche. Per quanto riguarda, infine, le misure per rafforzare la democrazia sono state segnalati gli sforzi contro la corruzione (in Italia per il 49% degli intervistati), una magistratura indipendente e la regolamentazione dei social media: quest’ultima misura è considerata particolarmente efficace nei Paesi in cui le fake news sono emerse come principale minaccia alla democrazia.
Leggi anche
Contenuti fake per nutrire i chatbot: così viaggia la disinformazione
Il progetto AI4TRUST
Il contrasto alla disinformazione è al centro di AI4TRUST. Il progetto, finanziato dal programma Horizon Europe dell’Unione Europea, si propone di sviluppare una piattaforma contro la disinformazione che combini l'apporto dell'intelligenza artificiale con le verifiche di giornalisti e fact-checker. AI4TRUST, di cui Sky TG24 è partner, è anche stato al centro della puntata del programma di approfondimento "Progress" andata in onda domenica 23 marzo.