Caso Epstein, Trump: "Era un dem, chiedete a Clinton non a me"

Prosegue la bufera sul caso Epstein che sta travolgendo anche Donald Trump. “Epstein era un democratico. Chiedete a Bill Clinton, non a me”: due giorni dopo la pubblicazione delle nuove mail diffuse dai democratici della Commissione di vigilanza della Camera il presidente Usa torna all’attacco dei dem e continua a ribadire la propria estraneità ai fatti. Negli scambi privati tra Epstein, l'allora fidanzata e collaboratrice Ghislaine Maxwell e lo scrittore Michael Wolff, si legge che Trump "trascorse ore" a casa dell'imprenditore, condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori (e poi morto in carcere), insieme a una donna “vittima del suo traffico sessuale”. Il numero uno della Casa Bianca è quindi tornato ad accusare i democratici di "spingere sulla bufala Epstein" e su Truth ha scritto: "Epstein era un democratico, ed è un problema dei democratici, non dei repubblicani! Chiedete a Bill Clinton, Reid Hoffman e Larry Summers di Epstein, loro sanno tutto di lui, non perdete tempo con Trump. Ho un Paese da governare!". Poi ha aggiunto: "I Democratici stanno facendo tutto ciò che è in loro potere per spingere nuovamente la bufala di Epstein, nonostante il Dipartimento di Giustizia abbia pubblicato 50.000 pagine di documenti, per distogliere l'attenzione da tutte le loro cattive politiche e perdite, in particolare l'imbarazzo dello shutdown, dove il loro partito è nel caos totale e non ha idea di cosa fare. Alcuni Repubblicani deboli sono caduti nelle loro grinfie perché sono deboli e sciocchi".