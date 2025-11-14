Caso Epstein, Trump: "Era un dem, chiedete a Clinton non a me"

Il presidente Usa torna ad accusare i democratici di "spingere sulla bufala Epstein" e su Truth scrive: “Lui è un problema dei democratici, non dei repubblicani! Ho un Paese da governare!". Nelle nuove mail rese pubbliche democratici della Commissione di vigilanza della Camera, Epstein scrive di aver trascorso il Thanksgiving del 2017 con Donald Trump, nonostante il tycoon abbia sempre detto di aver interrotto i rapporti con l’imprenditore nel 2004
Prosegue la bufera sul caso Epstein che sta travolgendo anche Donald Trump. “Epstein era un democratico. Chiedete a Bill Clinton, non a me”: due giorni dopo la pubblicazione delle nuove mail diffuse dai democratici della Commissione di vigilanza della Camera il presidente Usa torna all’attacco dei dem e continua a ribadire la propria estraneità ai fatti. Negli scambi privati tra Epstein, l'allora fidanzata e collaboratrice Ghislaine Maxwell e lo scrittore Michael Wolff, si legge che Trump "trascorse ore" a casa dell'imprenditore, condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori (e poi morto in carcere), insieme a una donna “vittima del suo traffico sessuale”. Il numero uno della Casa Bianca è quindi tornato ad accusare i democratici di "spingere sulla bufala Epstein" e su Truth ha scritto: "Epstein era un democratico, ed è un problema dei democratici, non dei repubblicani! Chiedete a Bill Clinton, Reid Hoffman e Larry Summers di Epstein, loro sanno tutto di lui, non perdete tempo con Trump. Ho un Paese da governare!". Poi ha aggiunto: "I Democratici stanno facendo tutto ciò che è in loro potere per spingere nuovamente la bufala di Epstein, nonostante il Dipartimento di Giustizia abbia pubblicato 50.000 pagine di documenti, per distogliere l'attenzione da tutte le loro cattive politiche e perdite, in particolare l'imbarazzo dello shutdown, dove il loro partito è nel caos totale e non ha idea di cosa fare. Alcuni Repubblicani deboli sono caduti nelle loro grinfie perché sono deboli e sciocchi".
Nuove rivelazioni
Nelle email pubblicate negli scorsi giorni c’è anche un passaggio in cui Epstein sostiene che Trump "sapeva delle ragazze". Ma non è tutto. L’attuale presidente Usa ha sempre sostenuto di aver interrotto i rapporti con Epstein intorno al 2004. Ma tale affermazione potrebbe essere smentita dalla stessa corrispondenza privata dell’imprenditore che, come riportano i media statunitensi, ha scritto di aver trascorso il Thanksgiving del 2017 con Donald Trump, insieme ad altre persone. Quindi molti anni dopo rispetto a quando, stando a quanto dichiarato dal tycoon, si sarebbero dovuti interrompere i contatti tra i due. I documenti del presidente mostrano che Trump avrebbe invece trascorso quel Thanksgiving nelle sue proprietà in Florida, tra cui il suo club privato Mar-a-Lago e il Trump International Golf Club di West Palm Beach. In risposta alle domande sullo scambio di email, la portavoce della Casa Bianca Abigail Jackson ha dichiarato a Newsweek che "queste email non provano letteralmente nulla".
Il passaggio delle mail sul Thanksgiving
In uno scambio di email del 23 novembre 2017, ovvero il giorno in cui quell’anno è caduto il Ringraziamento, Faith Kates, fondatrice di Next Model Management, chiese a Epstein dove avrebbe trascorso la giornata. Il finanziere rispose "eva", forse un riferimento alla sua ex fidanzata Eva Andersson-Dubin. Kates osservò che quindi "glenn" doveva essere lì, un probabile riferimento a Glenn Dubin, il marito di Andersson-Dubin. Kates incalzò: "chi altro c'è laggiù?". "David Fizel, Hanson, Trump", replicò Epstein. "Divertiti!!!", chiuse Kates.