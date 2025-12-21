Usa, blackout a San Francisco: in 130mila senza elettricità

Centotrentamila clienti della Pacific Gas & Electric Company, l’azienda che gestisce la distribuzione di elettricità a San Francisco, sono rimasti al buio nella serata di ieri a causa di un’interruzione di corrente. La compagnia elettrica e l’amministrazione comunale sono al lavoro per ripristinare l’energia e garantire la sicurezza

Maxi blackout a San Francisco. Circa 130mila persone sono rimaste al buio ieri sera a causa di un'interruzione di corrente. A riferirlo è stata la Pacific Gas & Electric Company, la principale compagnia elettrica della città. "Stiamo collaborando con le squadre di intervento e i funzionari municipali per risolvere un'interruzione di corrente a San Francisco che colpisce circa 130.000 clienti", ha spiegato la società in un comunicato su X. Il Comune ha invitato i residenti a rimanere in casa, segnalando che alcuni semafori non funzionano e che i trasporti pubblici sono a rischio.