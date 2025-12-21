Offerte Sky
Usa, blackout a San Francisco: in 130mila senza elettricità

Mondo
©Getty

Centotrentamila clienti della Pacific Gas & Electric Company, l’azienda che gestisce la distribuzione di elettricità a San Francisco, sono rimasti al buio nella serata di ieri a causa di un’interruzione di corrente. La compagnia elettrica e l’amministrazione comunale sono al lavoro per ripristinare l’energia e garantire la sicurezza

Maxi blackout a San Francisco. Circa 130mila persone sono rimaste al buio ieri sera a causa di un'interruzione di corrente. A riferirlo è stata la Pacific Gas & Electric Company, la principale compagnia elettrica della città. "Stiamo collaborando con le squadre di intervento e i funzionari municipali per risolvere un'interruzione di corrente a San Francisco che colpisce circa 130.000 clienti", ha spiegato la società in un comunicato su X. Il Comune ha invitato i residenti a rimanere in casa, segnalando che alcuni semafori non funzionano e che i trasporti pubblici sono a rischio. 

SAN FRANCISCO, CA - DECEMBER 20: A view of traffic from above as more than 130,000 PG&E customers without power in San Francisco, California, United States on December 20, 2025. (Photo by Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images)
Blackout - ©Getty

Il sindaco: “Rimanete a casa”

"I mezzi pubblici e i semafori sono interessati dall'interruzione di corrente”, ha scritto su X il sindaco di San Francisco, Daniel Lurie. “Se non avete bisogno di viaggiare stasera vi preghiamo di non uscire, di rimanere in casa. Aumenteremo la presenza degli agenti agli incroci per garantire la sicurezza di chi è ancora in strada. Restiamo in stretto contatto con PG&E mentre ripristinano l'energia elettrica e vi terremo aggiornati sullo svolgimento dei lavori”, ha aggiunto il sindaco. 

©Ansa

