Blackout a Cuba, L'Avana e l'ovest dell'isola al buio

Un guasto alla rete elettrica di Cuba ha lasciato L’Avana e l’ovest del Paese al buio. Le centrali obsolete e la riduzione delle importazioni di petrolio peggiorano la crisi energetica, causando blackout quotidiani prolungati
