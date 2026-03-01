Offerte Sky
Attacco Usa-Israele all’Iran: nuovi raid su Teheran

Mondo

Nuovi attacchi contro Teheran nella seconda giornata dell’operazione congiunta Usa-Israele in Iran. Colonne di fumo sono visibili a occhio nudo nella capitale iraniana. Secondo una fonte vicina alle operazioni israeliane, citata da Reuters, la strategia militare non è cambiata nonostante l’uccisione della Guida Suprema, Ali Khamenei, avvenuta sabato. L'emittente Iran TV ha reso noto che nei raid è stato ucciso anche il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, Abdolrahim Mousavi.

