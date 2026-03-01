Attacco Usa-Israele all’Iran: nuovi raid su Teheran

Nuovi attacchi contro Teheran nella seconda giornata dell’operazione congiunta Usa-Israele in Iran. Colonne di fumo sono visibili a occhio nudo nella capitale iraniana. Secondo una fonte vicina alle operazioni israeliane, citata da Reuters, la strategia militare non è cambiata nonostante l’uccisione della Guida Suprema, Ali Khamenei, avvenuta sabato. L'emittente Iran TV ha reso noto che nei raid è stato ucciso anche il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, Abdolrahim Mousavi.
Prossimi video
Pakistan, almeno 9 morti nell'assalto al consolato Usa a Karachi
Mondo
Attacco Iran, chi comanda davvero oggi a Teheran? Gli scenari
Mondo
Iran, colpito l'aeroporto di Dubai
Mondo
Italiano a Dubai a Sky Tg24: "Non ci aspettavamo attacchi qui"
Mondo
Iran, l'ayatollah Khamenei ucciso negli attacchi
Mondo
Iran, Onu: molte vittime
Mondo
Italiani bloccati a Dubai, la testimonianza di D'Ambrosio
Mondo