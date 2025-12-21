Collisione fra due imbarcazioni nel Nilo, morta una donna italiana

Secondo le prime informazioni la collisione tra le due imbarcazioni sarebbe avvenuta a 30 chilometri da Luxor intorno alle 19 ora locale, in Egitto. Nella nave Royal Beau Rivage, erano presenti a bordo decine di italiani. La donna deceduta era accompagnata dal marito

"Una cittadina italiana è deceduta nella collisione fra due imbarcazioni da crociera avvenuta questa sera sul Nilo nella zona di Luxor. I funzionari del consolato d'Italia sono in contatto col coniuge della cittadina italiana e con i tour operator che hanno seguito gli altri italiani presenti sulla imbarcazione coinvolta". Lo ha comunicato la Farnesina.

Almeno quattro cabine distrutte

Secondo le prime informazioni la collisione tra le due imbarcazioni sarebbe avvenuta a 30 chilometri da Luxor intorno alle 19 ora locale, in Egitto. Nella nave Royal Beau Rivage, erano presenti a bordo decine di italiani. La donna deceduta era accompagnata dal marito. Le autorità italiane sono in contatto con il loro tour operator, mentre è stato attivato il console onorario a Luxor. Secondo quanto ricostruito la collisione avrebbe distrutto almeno quattro cabine della Royal Beau Rivage.

La Farnesina: "Il ministro Tajani segue l'evoluzione della collisione sul Nilo"

"La Farnesina e l'ambasciata italiana in Egitto seguono la situazione a Luxor, dove alcuni connazionali a bordo di un'imbarcazione sono rimasti coinvolti in una collisione mentre erano in crociera sul Nilo. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è informato a ne segue l'evoluzione". Lo ha segnalato il ministero degli Affari esteri su X.