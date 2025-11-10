Birmingham, morta una donna dopo essere stata accoltellata in strada

L’aggressione è avvenuta venerdì 7 novembre nei pressi del centro commerciale Bullring a Smallbrook Queensway. Con la conferma del decesso, l'accusa è di omicidio volontario
A Birmingham, nel Regno Unito, una donna di 34 anni è morta dopo essere stata accoltellata da un ragazzo di 21 anni poco fuori il centro commerciale Bullring a Smallbrook Queensway. La vittima è stata ferita al collo con un'arma da taglio venerdì 7 novembre intorno alle 21, in quello che è stato definito "un attacco non provocato", la cui matrice non appare ancora chiara.
L'accusa e il possibile movente
Il presunto aggressore, un ventunenne con cittadinanza britannica, è stato arrestato subito dopo il violento episodio. Convocato in tribunale dinanzi a un giudice per formalizzare il fermo, da tentato omicidio l’accusa mossa nei suoi confronti è ora di omicidio volontario. Al momento tra i moventi non rientrano quelli di natura politica o religiosa e, secondo gli inquirenti, resta da capire se possa essersi trattato di un gesto di violenza di strada immotivato o di un attacco legato a una qualche conoscenza personale.
La prima udienza e il rinvio
Il ventunenne è comparso davanti al giudice distrettuale John Bristow lunedì 10 novembre ma il caso è stato inviato alla Birmingham Crown Court per un'udienza il 12 novembre. Nel frattempo, gli investigatori continuano a cercare testimoni che potrebbero aver visto il presunto responsabile durante l'aggressione.
Microcriminalità in aumento in Inghilterra
La vicenda di Birmingham rappresenta l'ultimo anello in una catena di aggressioni contraddistinti dall’uso di armi bianche in costante crescita sull'isola da diversi anni. L’episodio si è verificato ad una settimana di distanza dal sanguinoso blitz perpetrato sabato primo novembre alla cieca dal trentaduenne Anthony Williams sul treno passeggeri Doncaster-Londra in viaggio nel Cambridgeshire.