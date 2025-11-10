Birmingham, morta una donna dopo essere stata accoltellata in strada

L’aggressione è avvenuta venerdì 7 novembre nei pressi del centro commerciale Bullring a Smallbrook Queensway. Con la conferma del decesso, l'accusa è di omicidio volontario

A Birmingham, nel Regno Unito, una donna di 34 anni è morta dopo essere stata accoltellata da un ragazzo di 21 anni poco fuori il centro commerciale Bullring a Smallbrook Queensway. La vittima è stata ferita al collo con un'arma da taglio venerdì 7 novembre intorno alle 21, in quello che è stato definito "un attacco non provocato", la cui matrice non appare ancora chiara.