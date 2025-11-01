Inghilterra, assalto con coltello su treno: "molti feriti". Due fermi

Secondo quanto riportano i media locali, il servizio di ambulanza dell'Inghilterra orientale ha detto di aver dispiegato una "risposta su larga scala". La dilagante criminalità con armi da taglio è stata definita una "crisi nazionale" dal premier britannico Keir Starmer
La polizia dei trasporti britannica ha arrestato due persone dopo che più passeggeri sono stati accoltellati su un treno nel Cambridgeshire. Secondo quanto riportano i media locali, il servizio di ambulanza dell'Inghilterra orientale ha detto di aver dispiegato una "risposta su larga scala". Un portavoce ha spiegato che numerose ambulanze, comandanti tattici e la Hazardous Area Response Team sono intervenuti sul posto, insieme a squadre di terapia intensiva e agli elicotteri del soccorso sanitario East Anglian e Essex & Herts Air Ambulance. "Possiamo confermare di aver trasportato più pazienti in ospedale", ha dichiarato il portavoce.
"Gravi disagi"
"Siamo stati chiamati alle 19.39 (ora locale) con segnalazioni che più persone erano state accoltellate su un treno. Agenti armati sono intervenuti e il treno è stato fermato a Huntingdon, dove due uomini sono stati arrestati. Un certo numero di persone sono state portate in ospedale", riferisce ancora la polizia. La compagnia ferroviaria London North Eastern Railway (Lner) ha dichiarato che tutte le sue linee ferroviarie sono state chiuse mentre i servizi di emergenza si occupavano dell'incidente alla stazione di Huntingdon. Lner, che gestisce i servizi ferroviari lungo l'Inghilterra orientale e la Scozia, ha esortato i passeggeri a non viaggiare, avvertendo di "gravi disagi".
"Brutale attacco di massa"
"Il terribile" attacco avvenuto su un treno nei pressi di Huntingdon "è profondamente preoccupante. I miei pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite e i miei ringraziamenti vanno ai servizi di emergenza per la loro risposta. Chiunque si trovi nella zona dovrebbe seguire i consigli della polizia". Ad affermarlo in un post su X è il premier britannico Keir Starmer. Il presidente dei Tory, Kevin Hollinrake, ha definito "terrificanti" le scene a Huntingdon esprimendo vicinanza alle vittime e agli operatori dei servizi d'emergenza impegnati sul posto. Il segretario ombra per l'Interno, Chris Philp, ha parlato di un "brutale attacco di massa" e ha sottolineato che polizia e governo dovrebbero fornire al più presto aggiornamenti su quanto accaduto e sugli arresti effettuati.
Le testimonianze
Un testimone presente sul treno ha raccontato a Sky News di aver visto una persona "coperta di sangue" che cercava di fuggire dopo essere stata colpita durante l'aggressione. "Si muovevano attraverso il vagone dicendo: 'Hanno un coltello, mi hanno accoltellato'", ha riferito l'uomo. "Erano completamente insanguinati. Quando il treno si è fermato, erano praticamente a terra. Sono crollati e sono stati portati via in ambulanza quasi subito". ha raccontato un altro. Un testimone ha aggiunto che i passeggeri sono stati fatti scendere in stazione e che "più persone erano state accoltellate".
Crimini con armi da taglio
Secondo i dati ufficiali del governo, i crimini con armi da taglio in Inghilterra e Galles sono in costante aumento dal 2011. Sebbene la Gran Bretagna abbia uno dei controlli sulle armi da fuoco più severi al mondo, la dilagante criminalità con armi da taglio è stata definita una "crisi nazionale" dal premier britannico Keir Starmer. Il suo governo laburista ha cercato di contrastare il fenomeno. Quasi 60.000 coltelli sono stati "sequestrati o consegnati" in Inghilterra e Galles nell'ambito degli sforzi governativi per dimezzare i crimini legati all'uso di coltelli. Portare un coltello in pubblico può già comportare una pena detentiva di quattro anni, e gli omicidi con coltelli sono diminuiti del 18% nell'ultimo anno.