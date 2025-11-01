Inghilterra, assalto con coltello su treno: "molti feriti". Due fermi

La polizia dei trasporti britannica ha arrestato due persone dopo che più passeggeri sono stati accoltellati su un treno nel Cambridgeshire. Secondo quanto riportano i media locali, il servizio di ambulanza dell'Inghilterra orientale ha detto di aver dispiegato una "risposta su larga scala". Un portavoce ha spiegato che numerose ambulanze, comandanti tattici e la Hazardous Area Response Team sono intervenuti sul posto, insieme a squadre di terapia intensiva e agli elicotteri del soccorso sanitario East Anglian e Essex & Herts Air Ambulance. "Possiamo confermare di aver trasportato più pazienti in ospedale", ha dichiarato il portavoce.

"Gravi disagi"

"Siamo stati chiamati alle 19.39 (ora locale) con segnalazioni che più persone erano state accoltellate su un treno. Agenti armati sono intervenuti e il treno è stato fermato a Huntingdon, dove due uomini sono stati arrestati. Un certo numero di persone sono state portate in ospedale", riferisce ancora la polizia. La compagnia ferroviaria London North Eastern Railway (Lner) ha dichiarato che tutte le sue linee ferroviarie sono state chiuse mentre i servizi di emergenza si occupavano dell'incidente alla stazione di Huntingdon. Lner, che gestisce i servizi ferroviari lungo l'Inghilterra orientale e la Scozia, ha esortato i passeggeri a non viaggiare, avvertendo di "gravi disagi".

"Brutale attacco di massa"

"Il terribile" attacco avvenuto su un treno nei pressi di Huntingdon "è profondamente preoccupante. I miei pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite e i miei ringraziamenti vanno ai servizi di emergenza per la loro risposta. Chiunque si trovi nella zona dovrebbe seguire i consigli della polizia". Ad affermarlo in un post su X è il premier britannico Keir Starmer. Il presidente dei Tory, Kevin Hollinrake, ha definito "terrificanti" le scene a Huntingdon esprimendo vicinanza alle vittime e agli operatori dei servizi d'emergenza impegnati sul posto. Il segretario ombra per l'Interno, Chris Philp, ha parlato di un "brutale attacco di massa" e ha sottolineato che polizia e governo dovrebbero fornire al più presto aggiornamenti su quanto accaduto e sugli arresti effettuati.