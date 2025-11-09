Filippine, la devastazione del super tifone Fung-wong. FOTO

Filippine, morti ed evacuati: la devastazione del super tifone Fung-wong. FOTO
Raffiche di vento intense e piogge abbondanti. Il super tifone Fung-wong, che si è abbattuto sulla costa orientale delle Paese, sta creando notevoli disagi alla popolazione locale. Sono state individuate già due vittime e sono oltre 1,2 milioni le persone evacuate dalle proprie case
- Le Filippine stanno vivendo giornate particolarmente difficili dopo che il super tifone Fung-wong si è abbattuto sulla costa orientale delle Paese, dove sono state già due le vittime con oltre 1,2 milioni di persone evacuate dalle proprie case.
- In queste ore, in base a quanto spiegato dagli esperti del servizio meteorologico locale, la tempesta, segnalata con un estensione che tocca quasi tutte le Filippine, ha toccato terra nella provincia di Aurora, in particolare sull'isola principale di Luzon. Il Paese, tra l'altro, era stata interessato solo pochi giorni fa dal passaggio di un altro tifone che ha provocato centinaia di vittime.
- Fung-wong ha aumentato la propria intensità nella giornata di ieri, 8 novembre, con venti fino a 185 km/h e raffiche a 230. L'agenzia meteorologica nazionale ha deciso di far scattare un livello di allerta 5 nel sud-est di Luzon e nel nord delle Filippine. Nella foto si vedono i soccorritori assistere i residenti durante l'evacuazione dalle loro case nella città di Tuguegarao, nella provincia di Cagayan.
- Nell'area metropolitana di Manila gli esperti hanno diramato un'allerta di livello 3 e oltre 300 voli nazionali e internazionali sono stati cancellati. Per le prossime ore, inoltre, è stata decisa la chiusura di scuole e uffici governativi in tutta l'isola principale di Luzon, compresa la capitale.
- Una coppia cammina a fatica in una strada allagata a Bulacan, nelle Filippine. Gli esperti sostengono che il tifone Fung-Wong, continuerà a far scatenare venti forti e piogge torrenziali nel Paese. Le previsioni meteorologiche indicano che è probabile che il tifone colpisca anche l'isola di Taiwan. Il tutto, come detto, a pochi giorni dall'arrivo del tifone Kalmaegi che ha causato distruzioni diffuse e quasi 200 morti in tutte le Filippine.
- Tra le situazioni maggiormente gravi quella che riguarda l’isola di Catanduanes, indicata dal servizio meteorologico statale come una delle zone più "colpite direttamente". Qui sono state già registrare forti raffiche di vento e precipitazioni che hanno iniziato a intensificarsi già dalle prime ore di oggi, 9 novembre.
- Il personale di soccorso è intervenuto con gommoni e altre attrezzature di primo intervento. L'ufficio meteorologico del paese del sud-est asiatico ha anche lanciato l'allarme per mareggiate fino a cinque metri e venti particolarmente intensi.
- Anche in queste ore il personale dell'Ufficio per la Riduzione e la Gestione del Rischio Disastri di Quezon City sta monitorando il percorso del tifone Fung-Wong, che sta preoccupando gli esperti per l'intensificarsi della sua entità.
- In questa immagine, scattata dalla Guardia costiera filippina, si vedono i soccorritori intervenire nella provincia di Oriental Mindoro. Secondo la Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (PAGASA), si prevede che il tifone si trovi a 100 chilometri a nord-est di Daet, Camarines Norte nella regione di Bicol, spostandosi da ovest a nord-ovest.
- Le tantissime persone già evacuate nelle Filippine sono state in buona parte sistemate in alcune tende predisposte in diversi centri di evacuazione allestiti per contrastare il passaggio del tifone.