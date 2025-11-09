Filippine, la devastazione del super tifone Fung-wong. FOTO

Offerte Sky
Filippine, morti ed evacuati: la devastazione del super tifone Fung-wong. FOTO

Mondo fotogallery
10 foto
Getty - Ansa

Raffiche di vento intense e piogge abbondanti. Il super tifone Fung-wong, che si è abbattuto sulla costa orientale delle Paese, sta creando notevoli disagi alla popolazione locale. Sono state individuate già due vittime e sono oltre 1,2 milioni le persone evacuate dalle proprie case 

