Filippine, arriva super tifone Fung-wong: quasi un milione di evacuati

Mondo
©Getty

Fung-wong, diventato super tifone e con un raggio che copre quasi l’intero arcipelago, si prepara a raggiungere le Filippine tra stasera e domani, pochi giorni dopo Kalmaegi. Quasi un milione di persone sono state evacuate e in varie zone l’acqua ha già iniziato a salire. Le prime piogge e venti forti hanno già colpito l’isola di Catanduanes

Fung-wong, una tempesta con un raggio che abbraccia quasi l'intera superficie delle Filippine, ha raggiunto lo status di super tifone in vista del suo prossimo approdo sul Paese, tra stasera e domani, a meno di una settimana dal passaggio di Kalmaegi, che ha provocato oltre 200 vittime. In attesa dell’impatto sono state evacuate quasi un milione di persone e le acque hanno già iniziato a salire in diverse aree. Già stamattina le prime piogge e venti hanno colpito l'isola di Catanduanes. 

Allerta 5 nel sud-est di Luzon e nel nord delle Filippine

 

Fung-wong si è intensificato ieri con venti fino a 185 km/h e raffiche a 230, minacciando di portare piogge torrenziali, mareggiate e venti distruttivi. L'agenzia meteorologica nazionale ha attivato il suo massimo livello di allerta 5 nel sud-est di Luzon e nel nord delle Filippine. L'area metropolitana di Manila e le aree circostanti sono sotto allerta di livello 3. Oltre 300 voli nazionali e internazionali sono stati cancellati a causa dell'avvicinarsi della tempesta. Per domani è stata disposta la chiusura di scuole e uffici governativi in tutta l'isola principale di Luzon, compresa la capitale. Sull’isola di Catanduanes, indicata dal servizio meteorologico statale come una delle zone più "colpita direttamente", vento e precipitazioni hanno iniziato a intensificarsi dalle prime ore della mattina. 

 

Previste raffiche di vento fino a 230 km/h
 

Secondo quanto comunicato dal funzionario della Protezione civile Rafaelito Alejandro in conferenza stampa, sono finora 916.863 le persone evacuate. Le autorità prevedono raffiche di vento fino a 230 km/h tra domenica sera e lunedì. Nell’area di Catanduanes mareggiate e allagamenti hanno già interessato tratti costieri. "Mentre parliamo, stanno risentendo dell'impatto del tifone, soprattutto a Catanduanes, perché lì l'occhio della tempesta è più vicino”, ha spiegato il funzionario.

