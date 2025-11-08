Tifone Kalmaegi in Vietnam: 5 morti e migliaia di evacuati

Il tifone Kalmaegi ha investito le coste del Vietnam, dove mezzo milione di residenti sono stati evacuati a scopo precauzionale. La tempesta ha provocato frane e inondazioni che hanno causato la morte di almeno 5 persone.
