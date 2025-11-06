Il neoeletto sindaco di New York ha dichiarato al New York Times che si sta consultando con i suoi consiglieri e si avvia ad assumere 200 legali pronti a fronteggiare l'amministrazione Trump in tribunale. Il presidente Usa: “Rispetti più Washington, dovrebbe contattarci”

Zohran Mamdani , eletto ieri sindaco di New York, ha dichiarato di essere già al lavoro per mettere al sicuro la Grande Mela dalle minacce di Donald Trump. Il suo insediamento è previsto per gennaio, ma Mamdani ha deciso di muoversi con anticipo. In un’intervista al New York Times, ha detto che si sta consultando con i suoi consiglieri e di voler assumere 200 legali per prepararsi a eventuali scontri legali contro l'amministrazione Trump. "I miei sostenitori e il nostro movimento vogliono una politica coerente, che si concentri davvero sui bisogni dei lavoratori", ha aggiunto precisando come a suo avviso il "sistema delle tasse è un esempio dei tanti modi in cui gli americani sono stati traditi". Dopo la vittoria, per Mamdani ( CHI È ) inizia ora la fase più complessa: adottare la sua ricetta per rendere la città più accessibile con il congelamento degli affitti, gli asili e i bus gratis e i negozi di alimentari comunali per controllare i prezzi.

Trump: “Mamdani rispetti più Washington, dovrebbe contattarci”

"Mi piacerebbe vedere il nuovo sindaco di New York" Zoharn Mamdani "fare bene perché amo New York. Il suo discorso della vittoria è stato un discorso molto arrabbiato, soprattutto con me. Dovrebbe essere gentile con me”, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, sottolineando che Mamdani "dovrebbe rispettare di più Washington" e che sarebbe appropriato che il neoeletto sindaco "ci contattasse".

Creato un transition team di sole donne in vista dell'insediamento

Intanto, in vista dell'insediamento di gennaio, Mamdani ha già messo in piedi un team di transizione composto da sole donne. In una conferenza stampa a Queens, ieri il neosindaco ha annunciato che a guidare la squadra sarà Elana Leopold affiancata dalle ex vicesindache Maria Torres-Springer e Melanie Hartzog, con Lina Khan, ex presidente della Federal Trade Commission e Grace Bonilla, presidente e Ceo di United Way. "Nei prossimi mesi io e il mio team costruiremo un municipio in grado di mantenere le promesse di questa campagna", ha detto il vincitore, per poi sottolineare: "Formeremo un'amministrazione capace e compassionevole, guidata dall'integrità e pronta a lavorare con la stessa dedizione dei milioni di newyorkesi che chiamano casa questa città".