Mamdani non potrà mai diventare presidente degli Usa: ecco perché

Dalla mezzanotte del primo gennaio 2026 il socialista dem entrerà in carica come sindaco di New York. Nato a Kampala, in Uganda, nel 1991, è stato naturalizzato come cittadino americano nel 2018. Per quanto Mamdani possa rappresentare il futuro dei dem negli Usa e avere un grande seguito tra GenZ e Millennials, però, non potrà mai sedere alla Casa Bianca: a vietarlo è la Costituzione

È stato eletto sindaco di New York a 34 anni ma non potrà mai arrivare a sedere nello Studio Ovale della Casa Bianca. Zohran Mamdani ( CHI È ), classe 1991, alla mezzanotte del primo gennaio 2026 diventerà ufficialmente primo cittadino della Grande Mela, raccogliendo il testimone dal dem Eric Adams. Mamdani, primo sindaco musulmano della città, ha sconfitto l'ex governatore dem di New York Andrew Cuomo, appoggiato anche da Donald Trump ed Elon Musk, e il candidato repubblicano Curtis Sliwa. Nonostante la vittoria, la giovane età e il grande seguito tra Generazione Z e Millennials, il neo eletto sindaco newyorkese non potrà mai diventare presidente degli Stati Uniti. A vietarlo è la Costituzione: un peccato per i democratici americani che già vedevano in lui il nuovo Barack Obama.

Cosa dice la Costituzione

A stabilire che Zohran Mamdani non possa essere eletto alla Casa Bianca è l’Articolo 2 della Costituzione: “Nessuno che non sia cittadino per nascita, o cittadino degli Stati Uniti all'epoca in cui questa Costituzione è adottata, è eleggibile all'ufficio di Presidente; né è eleggibile a tale ufficio chi non abbia compiuto l'età di 35 anni e non sia residente da 14 anni negli Stati Uniti”. La legge fondamentale degli Stati Uniti d'America prevede dunque che solo i cittadini nati negli Usa possano essere presidenti. Il nuovo sindaco di New York, però, è nato a Kampala, in Uganda, ed è stato naturalizzato come cittadino americano nel 2018 pur mantenendo anche la cittadinanza ugandese. Questo è l’unico ostacolo che impedisce a Mamdani di arrivare a Washington: il socialista dem rispetta infatti gli altri due requisiti di età e residenza stabiliti dalla Costituzione.