Stati Uniti, Mamdani eletto sindaco di New York

Il democratico socialista Zohran Mamdani, 34 anni, ha vinto le elezioni a sindaco di New York, diventando il primo musulmano a guidare la metropoli. Ex deputato statale, ha superato l’ex governatore Andrew Cuomo, candidato indipendente. Mamdani ha proposto tasse più alte per ricchi e imprese e misure sociali come affitti bloccati e trasporti gratuiti. La sua vittoria segna una svolta progressista per la città simbolo del potere economico americano.
