A Mosca, tre persone sono morte il 24 dicembre per l’esplosione di un ordigno; tra le vittime ci sono due agenti di polizia, uccisi mentre effettuavano un controllo su una persona ritenuta sospetta. La deflagrazione è avvenuta vicino al luogo dove lunedì scorso un’autobomba ha ucciso un generale russo. Le autorità russe sospettano un coinvolgimento di Kiev, che al momento non ha rilasciato commenti ufficiali
Prossimi video
Esplosione ordigno a Mosca: morti due agenti di polizia
Mondo
Hawaii, eruzione vulcano Kilauea: fontane lava di 30 metri
Mondo
Stati Uniti negano il visto all'ex commissario Ue Breton: "Ha danneggiato Big Tech"
Mondo
Ucraina, Zelensky: "Rafforzare nostre posizioni negoziali"
Mondo
Sky Tg24 Mondo, un anno di Trump alla Casa Bianca
Mondo
Papa Leone: "Una tregua di 24 ore a Natale in Ucraina"
Mondo
Greta Thunberg arrestata a Londra durante manifestazione
Mondo