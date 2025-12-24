Esplosione ordigno a Mosca: morti due agenti di polizia

A Mosca, tre persone sono morte il 24 dicembre per l’esplosione di un ordigno; tra le vittime ci sono due agenti di polizia, uccisi mentre effettuavano un controllo su una persona ritenuta sospetta. La deflagrazione è avvenuta vicino al luogo dove lunedì scorso un’autobomba ha ucciso un generale russo. Le autorità russe sospettano un coinvolgimento di Kiev, che al momento non ha rilasciato commenti ufficiali