Esplosione ordigno a Mosca: morti due agenti di polizia

Mondo

A Mosca, tre persone sono morte il 24 dicembre per l’esplosione di un ordigno; tra le vittime ci sono due agenti di polizia, uccisi mentre effettuavano un controllo su una persona ritenuta sospetta. La deflagrazione è avvenuta vicino al luogo dove lunedì scorso un’autobomba ha ucciso un generale russo. Le autorità russe sospettano un coinvolgimento di Kiev, che al momento non ha rilasciato commenti ufficiali

Prossimi video

Mondo

