India, il lancio in orbita del satellite BlueBird Block-2

L’Isro ha portato in orbita il BlueBird Block-2, il più grande satellite commerciale mai lanciato dall’India, progettato da AST SpaceMobile per fornire banda larga mobile direttamente agli smartphone. Il lancio, avvenuto il 24 dicembre dallo spazioporto di Sriharikota, rappresenta il peso massimo mai sollevato da un vettore nazionale
