Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

India, il lancio in orbita del satellite BlueBird Block-2

Mondo

L’Isro ha portato in orbita il BlueBird Block-2, il più grande satellite commerciale mai lanciato dall’India, progettato da AST SpaceMobile per fornire banda larga mobile direttamente agli smartphone. Il lancio, avvenuto il 24 dicembre dallo spazioporto di Sriharikota, rappresenta il peso massimo mai sollevato da un vettore nazionale

Prossimi video

India, il lancio in orbita del satellite BlueBird Block-2

Mondo

Esplosione ordigno a Mosca: morti due agenti di polizia

Mondo

Hawaii, eruzione vulcano Kilauea: fontane lava di 30 metri

Mondo

Stati Uniti negano il visto all'ex commissario Ue Breton: "Ha danneggiato Big Tech"

Mondo

Ucraina, Zelensky: "Rafforzare nostre posizioni negoziali"

Mondo

Sky Tg24 Mondo, un anno di Trump alla Casa Bianca

Mondo