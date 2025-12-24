Offerte Sky
Hawaii, eruzione vulcano Kilauea: fontane lava di 30 metri

Mondo

Le telecamere dell’USGS mostrano la lava fluire dal cratere del Kilauea alle Hawaii. L’attività eruttiva è iniziata in serata con fontane alte fino a 30 metri. Il vulcano, tra i più attivi del pianeta, continua a eruttare a fasi dalla fine del 2024

