Hawaii, eruzione vulcano Kilauea: fontane lava di 30 metri

Le telecamere dell’USGS mostrano la lava fluire dal cratere del Kilauea alle Hawaii. L’attività eruttiva è iniziata in serata con fontane alte fino a 30 metri. Il vulcano, tra i più attivi del pianeta, continua a eruttare a fasi dalla fine del 2024
