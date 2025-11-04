Il Principe William gioca a beach volley sulla spiaggia di Copacabana

Il principe di Galles dal 3 al 5 novembre è in Brasile, in quella che è la sua prima visita nel Paese, per tre giornate di incontri ed eventi legati al cambiamento climatico e alle soluzioni per il ripristino e la protezione del pianeta. Tra i vari appuntamenti, anche una partita a beach volley sulle spiagge di Copacabana e una a calcio con i bambini al Maracanà