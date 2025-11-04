Offerte Sky
Principe William in Brasile, gioca a beach volley sulla spiaggia di Copacabana. FOTO

Mondo fotogallery
8 foto
©Getty

Il principe di Galles dal 3 al 5 novembre è in Brasile, in quella che è la sua prima visita nel Paese, per tre giornate di incontri ed eventi legati al cambiamento climatico e alle soluzioni per il ripristino e la protezione del pianeta. Tra i vari appuntamenti, anche una partita a beach volley sulle spiagge di Copacabana e una a calcio con i bambini al Maracanà

Il Principe William gioca a beach volley sulla spiaggia di Copacabana

Rescue teams work on the site after a part of medieval tower "Torre dei Conti" collapses near the Roman Forum in the historic center of Rome on November 3, 2025. Three workers inside were evacuated, with one taken to hospital in critical condition, a spokesman for firefighters told AFP. But one worker remained inside, according to an official from the mayor's office. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

