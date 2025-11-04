Il Principe William gioca a beach volley sulla spiaggia di Copacabana

Principe William in Brasile, gioca a beach volley sulla spiaggia di Copacabana. FOTO
Il principe di Galles dal 3 al 5 novembre è in Brasile, in quella che è la sua prima visita nel Paese, per tre giornate di incontri ed eventi legati al cambiamento climatico e alle soluzioni per il ripristino e la protezione del pianeta. Tra i vari appuntamenti, anche una partita a beach volley sulle spiagge di Copacabana e una a calcio con i bambini al Maracanà
- Viaggio in Brasile per il principe di Galles William. L’erede al trono britannico ieri, 3 novembre, ha trascorso la giornata tra Rio de Janeiro e Copacabana dove non sono mancati i momenti di svago giocando a volley in spiaggia.
- Si tratta della prima visita in Brasile per il principe William che si è recato nel Paese in occasione della quinta cerimonia di premiazione dell'Earthshot Prize, nella settimana del vertice della Cop30 a Belem.
- Fino al 5 novembre, William sarà a Rio de Janeiro per partecipare ad una serie di eventi legati a soluzioni ambientali pionieristiche, che riuniscono innovatori globali, investitori e leader indigeni e comunitari per promuovere il ripristino e la protezione del pianeta. Lo rende noto l'Ambasciata britannica in Brasile.
- L'Earthshot Prize è un premio ambientale globale che si concentra su soluzioni innovative per affrontare sfide come il cambiamento climatico, l'inquinamento atmosferico e la perdita di biodiversità.
- L’arrivo di William a Rio de Janeiro è stato segnato da un primo importante momento: il principe ha fatto una passeggiata al Pan di Zucchero, uno dei punti panoramici di Rio, dove ha ricevuto le chiavi della città dalle mani del sindaco Eduardo Paes.
- Tra un evento istituzionale e l’altro, però, non sono mancati i momenti di gioco per il principe William che, sulla spiaggia di Copacabana, si è tolto le scarpe e si è lanciato in campo per una partita di volley.
- Non solo volley: il principe di Galles allo stadio Maracanà di Rio è sceso anche sul campo di calcio per un evento con i giovani del programma "Generation Earthshot".
- Si tratta di un programma triennale che aiuta i giovani a sviluppare competenze per diventare leader climatici ed è collegato all'Earthshot Prize.