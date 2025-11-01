Egitto, inaugurato il Grand Egyptian Museum tra luci e danze. FOTO

Offerte Sky
Inaugurato il Grand Egyptian Museum, presidente Egitto: “Nuovo capitolo della storia"

Inaugurato al Cairo il museo che con i suoi 500 mila metri quadri toglie al Louvre lo scettro di maggiore al mondo, nonostante sia dedicato ad una sola civiltà. Oltre 100mila i reperti dell'Antico Egitto conservati, tra i quali spicca il tesoro di Tutankhamon, il faraone bambino, finalmente riunito dopo essere stato a lungo diviso tra Il Cairo e Luxor

