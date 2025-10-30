Uragano Melissa, alle Bahamas attese onde alte due metri

L'uragano Melissa ha seminato distruzione nei Caraibi causando una 40ina di vittime e dispersi ad Haiti e lasciando in rovina alcune zone della Giamaica e di Cuba. Secondo l'Istituto di Meteorologia cubano, la perturbazione si dirige adesso verso le Bahamas, con venti fino a 155 km/h. Le piogge torrenziali continuano tuttavia a flagellare l'oriente cubano, aggravando la crisi elettrica e i danni alle infrastrutture