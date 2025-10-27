Alta tensione fra Usa e Venezuela: cosa sta succedendo

Le operazioni contro le navi provenienti dal Venezuela non sono occasionali. Washington, infatti, mantiene da tempo un ampio dispiegamento navale nel mar dei Caraibi, vicino alle acque territoriali venezuelane, per “combattere il traffico di droga”. E se le acque sono presidiate, discorso diverso è per la terraferma. Come anticipato sulle colonne del New York Times e poi confermato dallo stesso Trump, gli Usa sono pronti a un passo in più. “Senza dubbio stiamo considerando la terraferma perché ora il mare è sotto controllo”, aveva detto il tycoon dallo Studio Ovale, affermando di aver dato luce verde alla Cia “per azioni segrete” entro i confini venezuelani. Ora l’ennesima conferma, con il leader americano che ha dichiarato senza mezzi termini: “Presto vedremo azioni di terra in Venezuela”. E anche secondo Lyndsey Graham, senatore repubblicano alleato di Trump citata da Axios, Trump è arrivato alla conclusione che è il momento che il leader venezuelano Nicolas Maduro “se ne vada”. Dopo quelli in mare, ha aggiunto Graham, gli attacchi a terra sono una “possibilità reale”.