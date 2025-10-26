Offerte Sky
Venezuela, nave da guerra Usa arrivata a Trinidad e Tobago

Mondo
©Getty

L'arrivo della Uss Gravely, visibile da questa mattina al largo della capitale Port of Spain, è avvenuto ufficialmente per esercitazioni con l'esercito di Trinidad. Insieme alla nave, sarebbe giunta anche un'unità di marines. La notizia arriva in un contesto di crescenti tensioni tra Stati Uniti e Venezuela, con Caracas che accusa Washington di "preparare una guerra"

Una nave lanciamissili statunitense è arrivata a Trinidad e Tobago, l'arcipelago situato a circa 10 chilometri dalle coste del Venezuela. L'arrivo della Uss Gravely, visibile da questa mattina al largo della capitale Port of Spain, è avvenuto ufficialmente per esercitazioni con l'esercito di Trinidad. Insieme alla nave, sarebbe giunta anche un'unità di marines. 

2243076559 - ©Getty

La nave americana a Trinidad

La notizia arriva in un contesto di crescenti tensioni tra Stati Uniti e Venezuela, con Caracas che accusa di Washington, impegnata in una campagna militare contro i narco, di "preparare una guerra".

