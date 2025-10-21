La “guerra alla droga” è tornata al centro della politica estera americana. Donald Trump ha lanciato missioni militari per colpire le imbarcazioni sospettate di traffico di stupefacenti. Le operazioni, spesso contro navi venezuelane, hanno provocato decine di morti e crescono i dubbi sulla legittimità di questi attacchi. E sul confine sempre più labile tra sicurezza e abuso di potere