Trump in Malesia, firmato l'accordo di pace tra Thailandia e Cambogia

Il presidente statunitense Donald Trump è in Malesia, prima tappa del suo tour asiatico . Oltre ad aver siglato un accordo commerciale con Kuala Lampur, il tycoon ha presieduto la cerimonia della firma dell'accordo di pace tra Thailandia e Cambogia. In attesa dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud, l'inquilino della Casa Bianca ha preso parte al summit dei leader dell'Asean (l'Associazione delle Nazioni del Sudest asiatico).

L'accordo di pace tra Thailandia e Cambogia

La cerimonia del cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia si è svolta in Malesia, alla presenza del presidente americano e del premier malese Anwar Ibrahim. L'accordo di pace è stato sottoscritto dal premier thailandese Anutin Charnvirakul e dall'omologo cambogiano Hun Manet.

Attesa per l'incontro con Xi

Stati Uniti e Cina, nel frattempo, si preparano a "finalizzare i dettagli" di un accordo commerciale prima dell'atteso incontro tra Trump e Xi in Corea del Sud. Lo ha reso noto un responsabile americano. "Stiamo finalizzando gli ultimi dettagli dell'accordo che i dirigenti potranno esaminare", ha detto il rappresentante commerciale degli Usa, Jamieson Greer, in Malesia. I funzionari di Stati Uniti e Cina hanno definito un "quadro molto positivo" in vista dei colloqui commerciali tra i loro leader, come detto dal segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent. "Lo descriverei come costruttivo, di vasta portata, approfondito e ci darà la possibilità di andare avanti e preparare il terreno per l'incontro dei leader in un quadro molto positivo", ha affermato Bessent dopo due giorni di negoziati conclusi in Malesia. Tuttavia, il segretario al Tesoro Usa ha rimarcato che qualsiasi estensione della tregua commerciale concordata durante l'incontro tra Trump e Xi in Corea del Sud sarebbe "una decisione di Trump".