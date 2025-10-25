Donald Trump vola in Asia: incontrerà Xi Jinping in Corea del Sud

Oltre al leder cinese, il presidente americano ha in programma un colloquio con il brasiliano Lula in Malesia. "Mi piacerebbe vedere anche Kim Jong-un, lui sa che sto andando in Asia. La Corea del Nord è una sorta di potenza nucleare", ha detto il tycoon

Il presidente americano Donald Trump è partito alla volta dell'Asia dove incontrerà, in Corea del Sud, il leader cinese Xi Jinping . Il tycoon visiterà anche Malesia e Giappone nel suo primo viaggio in Asia da quando è stato rieletto alla Casa Bianca.

Trump: "Spero di vedere anche Kim Jong-un"

Oltre a Xi, l'inquilino della Casa Bianca vorrebbe incontrare anche il leader della Corea del Nord Kim Jong-un. "Mi piacerebbe, lui sa che stiamo andando lì", ha detto Trump. E alla domanda se un incontro con il leader nordcoreano è una concreta possibilità, ha risposto: "Non lo so, gliel'abbiamo fatto sapere, sa che sto andando". Il presidente americano ha incontrato Kim l'ultima volta nel 2019, durante il suo primo mandato. "Mi trovo molto bene con lui", ha concluso.

Trump: "La Corea del Nord è una sorta di potenza nucleare"

Alla domanda a bordo dell'Air Force One se fosse aperto alla richiesta della Corea del Nord di essere riconosciuta come Stato nucleare come precondizione per il dialogo con Washington, Trump ha risposto: "Penso che siano una sorta di potenza nucleare. Quando dici che devono essere riconosciuti come una potenza nucleare, beh, hanno molte armi nucleari, lo dico".