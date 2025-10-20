Bolivia, Rodrigo Paz vince il ballottaggio: è il nuovo presidente

Sindaco, deputato e senatore

Rodrigo Paz è diventato il terzo membro della sua famiglia allargata ad essere eletto presidente della Bolivia. 58 anni, figlio dell'ex presidente Jaime Paz Zamora, è nato in Spagna dove la sua famiglia era fuggita negli anni delle dittature militari e dove ha trascorso i suoi primi anni in esilio. Ma nell'albero genealogico può annoverare anche il prozio Victor Paz Estenssoro, quattro volte presidente di sinistra. Da quando è entrato in politica, Paz è stato sindaco, deputato e senatore di Tarija, un dipartimento ricco di petrolio e gas. Durante la campagna elettorale, il candidato del Partito Democratico Cristiano ha lavorato duramente per presentarsi come un uomo moderato, capace di creare consenso. Durante la campagna elettorale ha visitato centinaia di comuni di un Paese, la Bolivia, che conta 11,3 milioni di abitanti.Ad agosto era riuscito a ottenere il maggior numero di consensi al primo turno delle presidenziali. E, nel ballottaggio di domenica, ha ottenuto circa il 55% dei voti, battendo il rivale Jorge 'Tuto' Quiroga e interrompendo vent'anni di governo socialista.