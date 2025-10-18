Presidenziali, Bolivia al voto: ballottaggio Paz-Quiroga

Il duello tra i due, entrambi espressione del campo conservatore, arriva dopo il crollo del Movimiento al Socialismo (Mas), al governo per quasi 20 anni e fermatosi al 3% nel primo turno del 17 agosto. Paz aveva ottenuto il 32,14% contro il 26,81% di Quiroga, ma l'ultimo sondaggio consentito dalle leggi elettorali vede l'ex capo di Stato in vantaggio con il 44,9% delle intenzioni di voto, contro il 36,5% del senatore Pdc ascolta articolo

È iniziato giovedì, in Bolivia, il periodo di silenzio elettorale che precede il ballottaggio presidenziale di domani, domenica 19 ottobre, quando i cittadini saranno chiamati a scegliere tra Rodrigo Paz (leader centrista del Partido Democratico Cristiano) e Jorge 'Tuto' Quiroga (ex presidente e candidato dell'alleanza conservatrice Libre). Il ballottaggio tra i due candidati, entrambi espressione del campo conservatore, arriva nel pieno di una grave crisi economica e al termine di vent'anni di potere del progressista Movimento al Socialismo (Mas), imploso per le lotte interne tra i gruppi dell'ex presidente Evo Morales e dell'attuale capo di Stato, Luis Arce. Sette milioni e mezzo gli elettori alle urne. Per la prima volta nella storia del Paese andino, il presidente sarà eletto tramite ballottaggio, meccanismo introdotto con la Costituzione del 2009. Il nuovo capo di Stato presterà giuramento l'8 novembre per un mandato di cinque anni.

Il programma di Jorge 'Tuto' Quiroga 'Tuto', 65 anni - già alla testa del Paese nel 2001 - e uscito dal primo turno col 26,7% promuove un 'CambioRadical', come recita lo slogan con cui ha affrontato la campagna elettorale. La sua ricetta propone una visione di libero mercato. Nel suo comizio finale a El Alto, la seconda città più popolosa della Bolivia, il leader dell'alleanza Libre ha promesso di risolvere la carenza di dollari e carburante con un piano internazionale di "salvataggio" a trazione Fmi, e di trasformare il Paese in una "potenza mondiale del litio".