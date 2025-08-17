Elezioni in Bolivia, il Paese al voto con l’ombra di Evo Morales

Ad alimentare il clima di incertezza è stato anche lo stesso ex presidente Evo Morales: ha affermato in un'intervista a Efe che il governo di Luis Arce sta preparando brogli elettorali in vista delle elezioni generali del 17 agosto, con l'appoggio di "20 esperti internazionali" provenienti da Ecuador, Brasile e Venezuela, presumibilmente legati agli Stati Uniti. "Ho ricevuto informazioni che l'amministrazione, con 20 esperti internazionali, sta lavorando sui brogli. Mi stanno informando le stesse persone, gli stessi stranieri", ha dichiarato Morales a luglio.