Elezioni in Bolivia: risultati confermano, sarà ballottaggio a destra

Elezioni in Bolivia: i risultati confermano: sarà ballottaggio a destra

Due candidati di destra andranno al ballottaggio per la presidenza dopo aver vinto nel primo turno delle elezioni che domenica hanno posto fine a due decenni di governo di sinistra

I risultati ufficiali parziali confermano che saranno un senatore di centrodestra e un ex presidente di destra a contendersi la presidenza della Bolivia dopo il primo turno delle elezioni di domenica, che segna la fine di due decenni di governo di sinistra. Con il 92% dei voti scrutinati, il senatore Rodrigo Paz è in testa a sorpresa con il 32,15% delle preferenze davanti all'ex presidente di destra Jorge 'Tuto' Quiroga con il 26,87% dei voti. Terzo l'imprenditore milionario Samuel Doria Medina (19,86%), che appoggerà Paz. Solo quarto il principale candidato di sinistra, il presidente del Senato Andronico Rodríguez. 

