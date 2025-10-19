L’Italia nel mondo, la Settimana della Lingua Italiana in Serbia

Dal progetto pilota che punta sulla traduzione in italiano delle guide destinate ai musei fino agli spazi di lettura per valorizzare gli scrittori della Penisola. La rassegna annuale è un’occasione per rafforzare la presenza della lingua di Dante, Leopardi ed Eco in giro per l’Europa e non solo. Vi portiamo dentro l’edizione serba, un punto di osservazione interessante sull’influenza che ha l’italiano fuori dai confini

Si tiene ogni anno dal 2001 nella seconda metà di ottobre a ogni latitudine. La Settimana della Lingua Italiana nel mondo, organizzata dalla rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura in collaborazione con i principali partner della promozione linguistica, è un rito collettivo, che unisce gli italofoni di tutto il globo attorno a degli appuntamenti tematici. E anche in questo 2025 la rassegna dedicata all’italiano è stata celebrata a Belgrado con tanti eventi e un programma ricco che non si esaurisce con la chiusura dell’edizione, prevista per il 19 ottobre. Dai musei alla letteratura, passando per la musica: l’ambasciata d’Italia in Serbia ha promosso una serie di iniziative che rafforzano i legami culturali tra italiani e serbi.

Le iniziative per la Settimana della Lingua Italiana in Serbia

Alla Biblioteca nazionale serba sarà possibile visitare fino al 27 ottobre la mostra “La modernità cosmopolita della pubblicità italiana”: un’esposizione dedicata ai lavori di Marcello Dudovich e Leopoldo Metlicovitz, due artisti nati a Trieste che furono pionieri dell’arte del manifesto pubblicitario tra Ottocento e Novecento. Sono stati anche allestiti degli angoli di lettura dedicati all’italiano nelle varie biblioteche serbe. Gli avventori delle Biblioteche delle Città di Belgrado, Subotica, Novi Sad, Sombor, Zrenjanin, Vranje e Kladovo hanno potuto consultare già in questi giorni gli “Spazi del Libro Italiano” con opere di scrittori italiani in traduzione.