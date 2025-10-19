Libri per bambini, 8 racconti poetici per bimbi fino a 7 anni

La poesia anche per i più piccoli. Ecco otto libri per parlare, raccontare, spiegare o soltanto lasciare che i più piccoli si innamorino del ritmo lento e giocoso dei versi poetici a loro dedicati. Buona lettura!
- Una raffinata edizione illustrata dell’ultima grande opera di Pablo Neruda, pubblicata postuma nel 1974: una raccolta di interrogativi poetici che non offrono risposte ma aprono orizzonti, attraversando natura, tempo, infanzia e mistero. Domande leggere e profonde, ironiche e struggenti, che incontrano in queste pagine le illustrazioni potenti ed essenziali di Paloma Valdivia, artista cilena di fama internazionale, capace di trasformare i versi del Premio Nobel in un universo visivo coerente e luminoso.
- La felicità è fatta di attimi: come gocce d’acqua che zampillano leggere riempiendo la nostra giornata. Questo albo ci invita a rallentare lo sguardo per riconoscerle: una corsa sull’altalena, una mano che ci accarezza, un cane che gioca, una sorpresa nascosta tra le foglie, un sorriso condiviso.
- Se fossi un uccello, giocherei con le onde, lasciandomi accarezzare dall’acqua salata che bagna le mie piume. Se fossi un uccello, volerei sopra i campi dall’inizio della primavera fino alla fine dell’inverno, con lo sguardo spalancato sulle meraviglie del mondo. Se fossi un uccello, berrei l’acqua gelida dei fiumi, rispondendo con pazienza alle mille domande curiose delle rane. Ma… non sono un uccello. E proprio per questo, posso imparare a vedere il mondo con la stessa meraviglia e leggerezza di chi sa volare.
- Dicono che gli amici sono la famiglia che ti scegli. Be', a Giovedì è andata più o meno così, solo che sono loro che hanno scelto lui. Quando Giovedì scappa dalla Casa per Topi Abbandonati e Randagi a bordo di un palloncino rosso, a ritrovarlo è la famiglia Peck, una numerosissima famiglia di topini di campagna. I Peck, generosi e affiatati, non perdono tempo: lo adottano e gli danno il suo nome – Giovedì – proprio come il giorno in cui si sono incontrati.
- Cosa fa un supereroe quando nessuno ha bisogno di lui? Perché non dovremmo mai e poi mai prendere in giro un cane piccolo? A cosa serve una mela marcia? Tante storie piene di humor e una miriade di personaggi buffi e improbabili… tutto dentro al palmo di una mano!
- Tutto comincia con una macchia d’inchiostro su un foglio di carta. Una piccola imperfezione, una sbavatura non voluta… se non fosse che alla nostra macchia non va proprio giù di essere considerata uno sbaglio. Lei ha altri piani. Vuole scoprire il mondo ed essere una coccinella. Poi una libellula. Poi un uccellino. E poi persino un trotterellero... niente può fermarla dal diventare tutto ciò che vuole.
- Gallina e i suoi amici non sanno volare, ma sanno pensare… Chi li prende in giro scoprirà presto che anche con i piedi per terra si può volare alto… e lasciare tutti a becco aperto. Come si risponde a chi prova a umiliarti? Un concilio di strampalati uccelli che non volano passa in rassegna varie strategie, fino a trovare la migliore in assoluto. Un’avventura surreale e adorabile nel classico stile di Sergio Olivotti, con le vivaci illustrazioni di Giulia Pastorino.
- Il Signorniente e il Signortutto sono due pescatori che vivono fianco a fianco sulle loro barche in un mare blu senza fine. Il primo lotta ogni giorno per sopravvivere sulla sua piccola barca pescando a mala pena qualche pesciolino da mangiare Il Signortutto invece vive nell’opulenza in un’enorme nave dove ha tutto ciò che gli serve e anche di più, ma per lui non è mai abbastanza. Quando una tempesta minaccia di rovesciare la barca del Signorniente il Signortutto si rifiuta ancora una volta di porgergli una mano