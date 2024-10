Settimana della lingua italiana: dove si parla nel mondo

Il tema dell’edizione 2024



Ogni anno la Settimana della lingua italiana ha un tema specifico, che guida le conferenze, le mostre e gli incontri. L'edizione del 2024, la ventiquattresima, ha come tema “L’italiano e il libro: il mondo fra le righe”, con l’obiettivo di esplorare il nesso tra lingua e letteratura nel mondo contemporaneo, valorizzando al contempo il ruolo del libro quale veicolo del patrimonio culturale, valoriale e identitario italiano.



Dove si parla l'italiano nel mondo



L'italiano è la lingua ufficiale in sei Paesi: Italia, San Marino, Città del Vaticano, Svizzera (nel Canton Ticino è l’unica lingua ufficiale), Croazia (nella regione dell'Istria, insieme al croato) e Slovenia (in alcuni comuni istriani, insieme allo sloveno). Ma secondo Ethnologue (pubblicazione cartacea a cura del Sil-Summer Institute of Linguistics), ci sono tracce dell'italiano in altri 43 Paesi: Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Canada, Cile, Danimarca, Eritrea, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Israele, Libano, Libia, Lussemburgo, Malta, Messico, Monaco, Montenegro, Nuova Zelanda, Norvegia, Panama, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Porto Rico, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Somalia, Sud Africa, Spagna, Svezia, Tunisia, Stati Uniti, Uruguay e Zambia.



