Apple Podcast, arriva la trascrizione automatica anche in italiano

Come funzionano le trascrizioni di Apple Podcast

Con le trascrizioni Apple Podcast è possibile cercare parole o espressioni specifiche nel testo dell’episodio, fare “tap” sul testo per riprodurre il podcast a partire da quel punto. Rappresentano una svolta anche per le persone con disabilità uditive, che possono fruire facilmente dei contenuti della piattaforma. Le trascrizioni sono disponibili in Apple Podcast su iPhone, iPad e Mac con iOS 17.4, iPadOS 17.4 e macOS Sonoma 14.4, e saranno accessibili in automatico, poco dopo la pubblicazione dei nuovi episodi.