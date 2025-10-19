Meloni: “Cultura woke? Divide Italia e Usa”. Trump la loda in un video

In un videomessaggio della premier alla National Italian American Foundation a Washington, Meloni ha affermato che "La cultura woke cerca di dividere Italia e Usa. I nostri Paesi sono le colonne del mondo libero". Poco dopo, Trump l’ha elogiata sul suo social Truth condividendo un video di 21 secondi della premier e riportando un tweet di LynneP in cui la premier viene lodata. "Giorgia Meloni sfida l'Ue e cerca di ottenere un accordo commerciale diretto con Trump. Ben fatto Meloni. È una mossa brillante", è il post di LynneP accompagnato da un altro filmato.

"Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano la cultura woke”, ha dichiarato la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio al galà per il 50esimo anniversario della National Italian American Foundation a Washington, in riferimento alle polemiche che negli ultimi anni hanno caratterizzato in America il Columbus Day. "È un tentativo di cancellare la storia fondamentale degli italoamericani e di negare il loro posto speciale in questa nazione. Non glielo permetteremo. Il Columbus Day è qui per restare", ha aggiunto la presidente del Consiglio ringraziando Donald Trump per aver ripristinato quest'anno la celebrazione. "Permettetemi di citare la bellissima proclamazione che il presidente Trump ha fatto la scorsa settimana - ha aggounto Meloni - 'Mentre celebriamo l'eredità di Colombo, riconosciamo anche il contributo degli innumerevoli italoamericani che, come lui, hanno contribuito incessantemente alla nostra cultura e al nostro stile di vita. Ancora oggi, gli Stati Uniti e l'Italia condividono un legame speciale radicato nei valori senza tempo della fede, della famiglia e della libertà". "Ben detto, Presidente Trump, grazie", ha aggiunto la premier.