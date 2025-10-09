Usa, Trump proclama festa Cristoforo Colombo: “Amiamo gli italiani”

“Amiamo gli italiani”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti in apertura della riunione di governo alla Casa Bianca, firmando la proclamazione per la festa di Cristoforo Colombo, tanto cara alla comunità italo-americana
