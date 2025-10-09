Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, Trump proclama la festa di Cristoforo Colombo: “Amiamo gli italiani”

Mondo
©IPA/Fotogramma

“Amiamo gli italiani”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti in apertura della riunione di governo alla Casa Bianca, firmando la proclamazione per la festa di Cristoforo Colombo, tanto cara alla comunità italo-americana

ascolta articolo

Donald Trump ha firmato la proclamazione per la festa di Cristoforo Colombo, una ricorrenza particolarmente sentita dalla comunità italo-americana, all’apertura della riunione di governo alla Casa Bianca. "Amiamo gli italiani", ha dichiarato.

FOTOGALLERY

©Ansa

1/21
Mondo

Donald Trump, la storia del 47° presidente Usa. FOTO

Il tycoon è il 47esimo presidente degli Stati Uniti, dopo essere già stato il 45esimo. Durante il suo precedente mandato e negli anni successivi ha dovuto affrontare polemiche e scandali. Dagli studi in real estate ai successi imprenditoriali fino alla campagna elettorale 2024: ecco le tappe della sua carriera. LA FOTOSTORIA

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Guerra Gaza, Israele e Hamas firmano l'accordo. LIVE

live Mondo

"La bozza finale della fase uno è stata firmata questa mattina in Egitto da tutte le parti per il...

Raid russi sulla regione ucraina di Sumy, 'almeno 3 morti'. LIVE

live Mondo

Almeno 3 persone sono morte e altre 2 rimaste ferite in raid russi che hanno bersagliato ieri...

Usa, Trump proclama festa Cristoforo Colombo: “Amiamo gli italiani”

Mondo

“Amiamo gli italiani”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti in apertura della riunione...

Kate Middleton visita i bimbi del centro Home-Start di Oxford. FOTO

Mondo

L'organizzazione fa parte di una rete di 175 enti di beneficenza che supportano oltre 60.000...

8 foto

Dilexi Te, cosa c'è scritto nell'esortazione apostolica di Papa Leone

Mondo

Pubblicata la prima esortazione apostolica di Robert Francis Prevost, un lavoro iniziato da...

Mondo: I più letti