Uk, Andrea rinuncia ai titoli: cosa succede adesso nella Royal Family

Il principe Andrea ha rinunciato al titolo di duca di York e ad altri onori dopo le accuse legate al caso Epstein. Continuerà a essere principe ma lascerà la vita pubblica. Le figlie, Beatrice ed Eugenie, dovrebbero mantenere i loro titoli e restano impegnate in attività legate alla famiglia reale, mentre Sarah Ferguson potrebbe decidere di non utilizzare più in pubblico il titolo di duchessa di York

Il principe Andrea ha ufficializzato la rinuncia al suo titolo reale di duca di York e ad altri onori. Lo ha annunciato in un comunicato con il sigillo di Buckingham Palace, spiegando che la decisione è stata presa “dopo una discussione con il re”. Non utilizzerà più il titolo nobiliare né quello di cavaliere dell’Ordine della Giarrettiera, ma continuerà a essere principe. La scelta segna di fatto l’uscita del fratello di re Carlo III dalla vita pubblica della Royal Family. Ma quale sarà ora il destino della royal family e il ruolo dei suoi familiari più vicini?

I motivi della rinuncia al titolo reale

“Nei colloqui con il re e con la mia famiglia, sia immediata che allargata, abbiamo concluso che le continue accuse nei miei confronti distolgono l'attenzione dal lavoro di Sua Maestà e della Famiglia Reale”, si legge nel comunicato.

Il riferimento è al legame con Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali e morto in carcere nel 2019. Secondo documenti resi pubblici di recente, i contatti tra i due sarebbero proseguiti fino al 2015, tra incontri e frequentazioni nelle residenze del milionario.

Il ruolo futuro di Beatrice ed Eugenie

La rinuncia ai titoli da parte del principe Andrea non dovrebbe avere effetti sulle figlie, che restano nella linea di successione al trono. Negli ultimi anni le due principesse hanno assunto un ruolo sempre più attivo nella famiglia reale. Eugenie, 35 anni, collabora con la King’s Foundation come mentore del programma 35 under 35 network ed è impegnata in progetti ambientali. Beatrice, 37 anni, ha partecipato a iniziative di beneficenza sostenute dal re e dalla regina Camilla, come quelle legate alla fondazione Elephant Family, e ha preso parte ai Royal Garden Party insieme al cugino William. Pur non essendo membri attivi della famiglia reale a tempo pieno, entrambe vengono considerate figure di continuità per la monarchia britannica. Per quanto riguarda l’ex moglie, Sarah Ferguson, potrebbe non utilizzare più in pubblico il titolo di duchessa di York.