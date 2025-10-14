Colpo di Stato Madagascar, presidente scioglie Parlamento su Facebook

L'annuncio di Andry Rajoelina, che ha fatto sapere di aver trovato rifugio in un luogo sicuro fuori dal Paese a causa di un "tentato omicidio", arriva attraverso i social. Nel frattempo una sessione straordinaria è stata indetta dai parlamentari dell'opposizione per evitare che il Paese sprofondi nel caos ascolta articolo

I giovani malgasci potrebbero ottenere ciò che sembrava impossibile: far cadere Andry Rajoelina. Il presidente ha lasciato il Paese domenica mattina dopo che anche i membri dell'unità militare Capsat hanno sfilato insieme ai manifestanti e ha tenuto un discorso alla nazione lunedì sera dove ha annunciato di aver sciolto l'Assemblea Nazionale. Nel pomeriggio si terrà una sessione straordinaria indetta dall'opposizione.

La fuga del presidente Lo scorso fine settimana Rajoelina aveva escluso la possibilità di dimettersi ma a causa della crisi politica che ha colpito l'isola, il presidente ha fatto sapere tramite Facebook di aver sciolto l'Assemblea Nazionale in conformità con l'Articolo 60 della Costituzione, anticipando così il voto dell'opposizione previsto per costringerlo alle dimissioni. "Questo decreto entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione tramite radio e/o televisione", ha dichiarato la presidenza in una nota pubblicata sul web. "Questa decisione è necessaria per ristabilire l'ordine all'interno della nostra nazione e rafforzare la democrazia", ha proseguito. Secondo quanto riportato dall'emittente radiofonica francese RFI, il capo di Stato malgascio ha preso un elicottero dal suo palazzo presidenziale e ha raggiunto l'isola di Santa Maria prima di lasciare il Paese con un aereo militare francese. Subito dopo è volato sull’isola europea della Réunion e poi a Dubai, in seguito ad un accordo diretto con il presidente Emmanuel Macron. Rajoelina aveva fatto perdere le sue tracce nel fine settimana, prima di apparire in diretta social sostenendo di essere stato costretto a cercare un luogo sicuro per proteggersi dopo un "tentato omicidio" nel palazzo di Iavoloha e ha aggiunto di aver contattato diversi capi di Stato membri della Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe (Sadc). “Alcuni mi hanno proposto di inviare truppe come accaduto in Repubblica Democratica del Congo o in Mozambico, ma ho rifiutato”, ha concluso. Potrebbe interessarti Madagascar, i militari prendono il potere e si uniscono alla Gen Z

I militari rifiutano l'ordine di sparare sui civili e si uniscono a loro Nel frattempo il CAPSAT - Corpo di Personale Servizi Amministrativi Tecnici (Capsat), ha affermato lunedì di aver preso il controllo delle Forze Armate, dopo aver intimato sabato di "disobbedire" a qualsiasi ordine di aprire il fuoco sulla popolazione. Con sede a Soanierana, alla periferia della capitale, il CAPSAT ha partecipato al colpo di stato del 2009 che ha rovesciato l'allora presidente Marc Ravalomanana e ha permesso a Rajoelina di salire al potere per la prima volta. Come riportato dall’agenzia Apa, il ministro delle Forze armate ha accettato la nomina del generale Nonos Mbina Mamelison a capo della Gendarmeria nazionale, dopo la sua adesione al movimento di protesta, autoproclamandosi comandante. Potrebbe interessarti Proteste in Madagascar, scontri con le forze dell'ordine

Le elezioni di Andry Rajoelina Salito al potere per la prima volta con un colpo di stato nel 2009, ha mantenuto il potere fino al 2014. Rieletto poi nel 2018 e nel 2023 per un mandato quinquennale in un'elezione boicottata dall'opposizione, Andry Rajoelina rischiava di essere sottoposto a votazione per "incapacità temporanea" che richiedeva una maggioranza di due terzi nell'Assemblea Nazionale. Potrebbe interessarti Proteste in Madagascar, scontri tra manifestanti e polizia

Cosa succederà adesso I parlamentari dell'opposizione hanno affermato di aver raccolto firme sufficienti per procedere con la votazione che dovrebbe costringere alle dimissioni durante una sessione straordinaria indetta martedì, per evitare che il paese sprofondi nel caos a causa del vuoto di potere. Al momento la fuga di Rajoelina potrebbe rivelarsi un duro colpo per la rete d’influenza francese nell’Oceano Indiano. Il Madagascar è un paese strategico per Parigi e per la sicurezza marittima e la proiezione economica verso l’Africa australe. Nel frattempo, l’ex presidente Ravalomanana ha esortato la popolazione ad evitare atti di violenza e ad unirsi per assicurare una transizione pacifica: “Oggi c’è una vacanza del potere, ma dobbiamo comunque rispettare la Costituzione”, ha affermato in un’intervista ad RFI.