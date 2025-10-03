Proteste in Madagascar, scontri tra manifestanti e polizia

Esplora tutte le offerte Sky
In Madagascar giovani manifestanti protestano contro il governo del presidente Andry Rajoelina da oltre una settimana. Le proteste si sono trasformate nella più grande ondata di disordini che il Madagascar abbia mai visto dal 2009.

