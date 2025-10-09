Esplora tutte le offerte Sky
Proteste in Madagascar, scontri con le forze dell'ordine

Mondo

Le proteste anti-governative in Madagascar sono entrate nella terza settimana, con scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Nata da carenze idriche ed elettriche, la mobilitazione si è trasformata in un movimento nazionale contro povertà e corruzione, ispirato alle rivolte giovanili di Kenya e Nepal

