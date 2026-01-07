Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Berlino, ripristinata elettricità dopo attacco terroristico

Mondo

A Berlino è stata ripristinata l’elettricità nella zona sud-occidentale della città dopo che un incendio doloso a una centrale elettrica aveva provocato il blackout più lungo nella capitale tedesca dalla Seconda Guerra Mondiale. Il gruppo di attivisti di estrema sinistra Volcano ha rivendicato la responsabilità dell’attacco.

Prossimi video

Kosovo, gravi inondazioni colpiscono il Paese

Mondo

Mariela Magallanes: da 26 anni attendiamo che torni la democrazia in Venezuela

Mondo

Davvero la Groenlandia è circondata da navi russe e cinesi?

Mondo

Cina, il festival della neve: c’è il Taj Mahal di ghiaccio

Mondo

Guerra in Ucraina, Starmer: eventuale invio di soldati sarà messo al voto

Mondo

Maltempo in Europa, forti nevicate in diversi Paesi

Mondo