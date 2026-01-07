Berlino, ripristinata elettricità dopo attacco terroristico

A Berlino è stata ripristinata l’elettricità nella zona sud-occidentale della città dopo che un incendio doloso a una centrale elettrica aveva provocato il blackout più lungo nella capitale tedesca dalla Seconda Guerra Mondiale. Il gruppo di attivisti di estrema sinistra Volcano ha rivendicato la responsabilità dell’attacco.
