Sabato mattina la denuncia del presidente Rajoelina. Da fine settembre, anche sull'isola africana, la Generazione Z si è riversata per le strade della capitale dove non sono mancati episodi di violenza. Le Nazioni Unite denunciano la morte di 22 persone. I giovani protestano contro una corruzione sistemica, una carenza nell'accesso ai servizi di base e all'istruzione ascolta articolo

Per la terza settimana consecutiva, la Gen Z malgascia è scesa in strada. Corruzione, tagli ad acqua ed elettricità, costo della vita troppo alto, repressione violenta delle forze dell’ordine, sono solo alcune delle ragioni che hanno spinto i giovani del Madagascar a ribellarsi. Sabato la protesta con la più grande partecipazione dall’inizio dei disordini. Il presidente Andry Rajoelina accusa l’unità d’élite Capsat - Corpo del personale dell'esercito e dei servizi amministrativi e tecnici - di aver ordito un colpo di stato. I militari, infatti, sono stati visti sfilare nella capitale Antananarivo con la popolazione durante la grande manifestazione del fine settimana: "Uniamo le forze, militari, gendarmi e polizia, e rifiutiamo di essere pagati per sparare ai nostri amici, ai nostri fratelli e alle nostre sorelle", hanno dichiarato i soldati in un video diffuso sabato mattina.

Il Presidente Raojelina accusa l’unità Capsat di colpo di stato Domenica mattina il presidente del paese ha dichiarato in una nota: "La Presidenza della Repubblica desidera informare la nazione e la comunità internazionale che è attualmente in corso sul territorio nazionale un tentativo di prendere il potere illegalmente e con la forza, contrario alla Costituzione e ai principi democratici". Dall’altro lato, alti esponenti del Capsat hanno fatto sapere di aver rifiutato gli ordini statali e di aver preso il controllo delle forze armate. "D'ora in poi, tutti gli ordini alle forze malgasce - terrestri, aeree o militari - arriveranno dal quartier generale del Capsat" hanno annunciato in una dichiarazione video dalla base di Soanierana, alla periferia della capitale, la stessa da cui nel 2009 era partito l'ammutinamento che aveva portato al potere proprio l'attuale presidente Raojelina. Nel frattempo, anche il ministro delle forze armate del Madagascar ha riconosciuto come nuovo capo dell'esercito un ufficiale scelto dal contingente militare del Capsat schierato con i manifestanti che chiedono le dimissioni del presidente Andry Rajoelina. Si chiama Demosthene Pikulas, è un generale ed è stato insediato come capo di stato maggiore dell'esercito durante una cerimonia presso il quartier generale dell'esercito, alla quale ha partecipato il ministro delle forze armate, Manantsoa Deramasinjaka Rakotoarivelo. "Gli do la mia benedizione", ha detto il ministro. Potrebbe interessarti Proteste in Madagascar, scontri con le forze dell'ordine

Che cosa sta succedendo in Madagascar? Per cosa protesta la Generazione Z? Ispirati dall’ondata di protesta globale che ha visto come protagonisti i giovani della Gen Z in Nepal, Bangladesh, Marocco, Indonesia, Kenya, anche in Madagascar le nuove generazioni si fanno sentire. Il simbolo che li rappresenta è sempre lo stesso: un teschio pirata con ossa incrociate. Ancora una volta, One Piece. Questa volta però, indossa un cappello malgascio. L’innesco alle proteste, iniziate a fine settembre, è legato ad una grave carenza di acqua ed elettricità a cui la popolazione è soggetta da molto tempo. Carenza che non interessa però, i luoghi che ogni anno ospitano centinaia di migliaia di turisti sull’isola. Nel corso delle settimane, la tensione è aumentata e con essa anche il livello di repressione da parte del governo. Secondo le Nazioni Unite, sono state uccise almeno 22 persone e più di 100 sono rimaste ferite. I malgasci, che denunciano una grave corruzione che dilaga in tutto il paese, chiedono al presidente di scusarsi e dimettersi per la dura repressione delle ultime settimane e al Senato di sciogliersi: "Oggi, grazie alla tecnologia digitale e alla voce della Generazione Z, faremo sentire la nostra voce al tavolo del potere, dalla parte dell'opposizione. Per porre fine a 16 anni di inazione, chiediamo trasparenza, responsabilità e riforme profonde" si legge in una nota del gruppo riportata da Al Jazeera. Il Madagascar è uno stato insulare con una popolazione pari a 31 milioni di abitanti che ha ottenuto l’indipendenza dalla Francia nel 1960. Potrebbe interessarti Nepal: rivolta o rivoluzione?

L’Unione Africana: “Sia data priorità a soluzioni pacifiche” Il Presidente della Commissione dell'Unione Africana, Mahmoud Ali Youssouf, "segue con profonda preoccupazione i recenti sviluppi politici e di sicurezza nella Repubblica del Madagascar, caratterizzati da movimenti all'interno dell'esercito e manifestazioni popolari ad Antananarivo". Youssouf, informa in una nota dell'Unione africana, “sollecita tutti gli attori malgasci, sia civili che militari, a mantenere la moderazione e a dare priorità a soluzioni pacifiche”. Chiede il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti i cittadini e invita anche tutti i partiti malgasci a "dar prova di responsabilità e patriottismo e ad adoperarsi per il mantenimento dell'unità, della stabilità e della pace nel Paese, nel pieno rispetto della Costituzione". Il Presidente esprime infine solidarietà con il popolo e il governo del Madagascar ed esprime la disponibilità dell'Unione africana "a sostenere gli sforzi nazionali e regionali volti a un rapido ritorno alla normalità istituzionale, alla stabilità e al consolidamento della pace". Potrebbe interessarti Kenya, nuove manifestazioni antigovernative a Nairobi