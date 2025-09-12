Nepal nel caos, 51 vittime nelle proteste. 12.500 evasi ancora in fuga

Resta incandescente la situazione a Katmandu, dopo la caduta del primo ministro a seguito delle violente manifestazioni contro il blocco ai social media e la corruzione. Esercito in strada e coprifuoco nel tentativo di arginare i dimostranti, mentre proseguono i colloqui con i leader delle proteste giovanili per trovare una soluzione che porti a un governo provvisorio
- In Nepal, dove la situazione rimane molto caotica, almeno 51 persone sono state uccise questa settimana nelle proteste contro il blocco dei social media e la corruzione
- A destare preoccupazione sono anche gli oltre 12.500 detenuti che hanno approfittato dei disordini per evadere dal carcere e che sono ancora in libertà
- L'ultimo bilancio aggiornato è stato comunicato dal portavoce della polizia, Binod Ghimire. Le rivolte popolari hanno portato alla caduta del governo, facendo precipitare il Paese nel caos
- Nelle scorse ore l'esercito nepalese aveva faticosamente ripreso il controllo di Katmandu, dopo che le peggiori violenze degli ultimi 20 anni avevano portato alla deposizione del primo ministro e lasciato il parlamento in fiamme, imponendo il coprifuoco e avviando colloqui con i leader delle proteste
- I soldati in queste ore continuano a pattugliare le strade della capitale nel tentativo di porre fine agli scontri in corso da una settimana
- Il presidente Ramchandra Paudel ha detto che sono in corso tutti gli sforzi per trovare "al più presto" una soluzione al vuoto di potere creato dopo le dimissioni del premier Kp Sharma Oli, costretto a lasciare dalle manifestazioni sfociate nel caos dei giorni scorsi
- L'esercito, che ha consentito la libera circolazione solo per alcune ore, in tre distretti della vallata di Kathmandu, sta coordinando i colloqui con i partiti per la nomina di un governo provvisorio
- La candidata più accreditata è l'ex presidente della Corte Suprema del paese, Sushila Karki, 73 anni, indicata dal movimento della Generazione Z che ha dato origine alle proteste
- Ieri l'aeroporto internazionale di Katmandu è stato riaperto al traffico aereo, ma molto compagnie internazionali non hanno ancora riattivato i voli