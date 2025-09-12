Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nepal nel caos, 51 vittime nelle proteste. 12.500 evasi ancora in fuga

Mondo fotogallery
9 foto

Resta incandescente la situazione a Katmandu, dopo la caduta del primo ministro a seguito delle violente manifestazioni contro il blocco ai social media e la corruzione. Esercito in strada e coprifuoco nel tentativo di arginare i dimostranti, mentre proseguono i colloqui con i leader delle proteste giovanili per trovare una soluzione che porti a un governo provvisorio

ULTIME FOTOGALLERY

Nepal nel caos, 51 vittime nelle proteste. 12.500 evasi ancora in fuga

Mondo

Resta incandescente la situazione a Katmandu, dopo la caduta del primo ministro a seguito delle...

9 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 settembre: rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la Polonia che, all'indomani...

16 foto

Charlie Kirk, è caccia al killer. Fbi pubblica foto del sospettato

Mondo

Il 31enne è stato colpito da un colpo d'arma da fuoco mentre teneva un comizio alla Utah...

14 foto

11 settembre, le commemorazioni per le vittime degli attentati. FOTO

Mondo

Ventiquattro anni fa 19 terroristi di al-Qaida presero il comando di quattro aerei di linea in...

15 foto
Commemorazione dell'11 settembre

Kate in tailleur Principe di Galles celebra artigianato inglese. FOTO

Mondo

Visita della principessa del Galles a due fabbriche tessili inglesi: la Suffolk Silk Mills di...

8 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Droni russi in Polonia, Varsavia chiude il confine con la Bielorussia

    Mondo

    Il Ministro dell'Interno polacco ha annunciato la chiusura, dalla scorsa mezzanotte, di tutti i...

    Riforma commercialisti, nuove regole per la professione: cosa cambia

    Economia

    Cambiano le regole per i commercialisti. Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di...

    Blitz droni russi in Polonia, cosa c’entra la “tattica del salame”

    Mondo

    L'incursione di droni nello spazio aereo polacco è stata letta dagli analisti come una mossa...