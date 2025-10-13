A settembre le esportazioni totali di Pechino sono salite dell'8,3%, le importazioni del 7,4%. Il mercato cinese continua a guardare all'Europa e, come risposta alla guerra commerciale lanciata dal presidente americano Donald Trump all'inizio dell'anno, è sempre più propenso a disinvestire negli Stati Uniti ascolta articolo

La Cina, Paese che detiene circa il 70% dell’estrazione mondiale di terre rare e il 90% del processo di lavorazione e raffinazione, ha registrato nel mese di settembre un aumento significativo negli scambi commerciali. Il mese scorso, infatti, le esportazioni totali sono salite dall'8,3% in valore su base annua, superando le aspettative medie degli analisti. Secondo il Financial Times le importazioni sono a loro volta cresciute in maniera consistente, con un più 7,4%, nonostante nell'ultimo mese l'export verso gli Usa si è ridotto del 27%. Pechino sta cambiando strategia e continua a guardare all'Europa, l'ultima mossa del gigante asiatico però potrebbe essere rischiosa persino per il vecchio continente.

Dirottare il flusso commerciale per limitare il danno Pechino sta quindi dirottando i suoi scambi commerciali verso l'Unione europea? Secondo il Financial Times, nel caso europeo le esportazioni cinesi sono salite del 14,2%, mentre le merci indirizzate da Pechino verso il sud-est asiatico, da cui transita buona parte degli scambi anche verso l'Europa, sono cresciute del 15,6%. Un punto importante resta quello legato alle esportazioni di terre rare, le cui limitazioni annunciate dalla Cina hanno spinto l'amministrazione Trump a reagire con un pesantissimo rilancio dei dazi commerciali.