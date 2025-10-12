Francia, Lecornu all’Eliseo: atteso per questa sera annuncio governo

Il primo ministro francese, nominato di nuovo dopo le dimissioni lampo di qualche giorno fa, è negli uffici del presidente all’Eliseo: secondo fonti vicine alla presidenza, citate dai media francesi, i due starebbero discutendo gli ultimi ritocchi alla lista dei ministri e in serata dovrebbero comunicare la composizione del governo. Macron avrebbe sollecitato l'annuncio per questa sera, prima della sua partenza in nottata per l'Egitto ascolta articolo

Il primo ministro francese Sébastien Lecornu, nominato di nuovo da Emmanuel Macron dopo le dimissioni lampo di qualche giorno fa, è negli uffici del presidente all’Eliseo: secondo fonti vicine alla presidenza, citate dai media francesi, i due starebbero discutendo gli ultimi ritocchi alla lista dei ministri e in serata dovrebbero annunciare la composizione del governo. Sarebbe stato Macron, secondo le stesse fonti, a sollecitare la nomina del governo per questa sera, prima della sua partenza in nottata per l'Egitto, dove lunedì parteciperà al summit su Gaza per "testimoniare il sostegno della Francia" all'accordo di pace fra Israele e Hamas.

Il nuovo governo Sempre secondo le fonti dell'Eliseo citate dai media francesi, il premier Lecornu dovrebbe poi recarsi martedì pomeriggio in Parlamento per il discorso di politica generale. Da questo discorso dipenderà la decisione sulla fiducia al governo di diversi partiti, fra i quali il Partito socialista e gli Ecologisti. Le incognite Per Sébastien Lecornu sono ore convulse. Il premier incaricato francese dovrebbe presentare un nuovo governo stasera, dopo quello durato soltanto 14 ore una settimana fa. Al suo secondo incarico consecutivo, Lecornu è alle prese con i "passi indietro" di diversi partecipanti alle ultime coalizioni di maggioranza: i Républicains e i centristi UDI non vogliono partecipare a un Lecornu 2, altre formazioni del centro e alcuni deputati macronisti rifiutano di entrare nel nuovo esecutivo. Quanto alla tenuta del governo, estrema destra del Rassemblement National ed estrema sinistra de La France Insoumise hanno già annunciato la loro "sicura" mozione di sfiducia "immediata" contro un nuovo governo Lecornu. I socialisti e gli ecologisti l'hanno subordinata ad alcuni "paletti" imposti al premier incaricato, fra i quali la sospensione "immediata e completa" della riforma delle pensioni. Si riservano entrambi, comunque, una decisione dopo il discorso di politica generale del premier in Parlamento.