Ilaria Salis, oggi a Strasburgo il voto sulla revoca dell'immunità

La plenaria di Strasburgo deciderà a scrutinio segreto se tutelare l'europarlamentare di Avs o accogliere la richiesta di revoca avanzata dal governo ungherese. Secondo la relazione del presidente della Commissione Affari giuridici, il liberale bulgaro Ilhan Kyuchyuk, lo scopo di Budapest è "metterla a tacere a causa delle sue opinioni politiche di lunga data e del suo attivismo" ascolta articolo

Al Parlamento europeo è il giorno del voto sulla revoca dell’immunità a Ilaria Salis. Intorno a mezzogiorno l'europarlamentare di Avs si troverà di fronte a un bivio: la plenaria di Strasburgo deciderà a scrutinio segreto se revocarle l'immunità - come richiesto dal governo ungherese - o sposare la tesi che va difesa perché vittima di una persecuzione politica da parte di Viktor Orban. "Buongiorno da Strasburgo, oggi sarò in Aula, a testa alta, ad affrontare il verdetto del Parlamento europeo. Grazie per tutti i pensieri di affetto e solidarietà, valgono molto per me", ha scritto stamattina Salis su X.

Le ipotesi sul voto Come già accaduto in Commissione Affari Giuridici, saranno cruciali i voti dei 188 popolari, il gruppo più numeroso dell'emiciclo. Tra loro, probabilmente diversi tedeschi, polacchi e eletti nei Paesi dell'Est, potrebbero cogliere l'occasione per fare un torto al premier ungherese. Tuttavia stamattina il presidente del gruppo popolare al Parlamento europeo, Manfred Weber, ha detto che "come Ppe siamo favorevoli al rispetto dello stato di diritto e quindi al rispetto regolamento del Parlamento europeo: i nostro consiglieri giuridici ci hanno detto che è giusto revocare l'immunità a Salis perché il suo reato è stato commesso prima del suo mandato. Noi siamo per le regole, non bisogna politicizzare la questione". Inoltre alcuni osservatori sono convinti che, al di là delle dichiarazioni pubbliche, la maggioranza del centrodestra italiano non vedrebbe di buon occhio l'idea di rimandare Salis nelle carceri ungheresi. Quella sua foto, con le manette ai polsi e i ceppi alle caviglie, incatenata davanti alla Corte di Budapest, colpì molto l'opinione pubblica italiana, provocando grande sdegno anche dentro i confini elettorali del governo. Infine, il voto su Salis arriverà dopo quello sul leader ungherese anti-Orban, Peter Magyar, che potrebbe essere salvato dai socialisti. E non si può escludere una successiva compensazione popolare. Quello che è certo è che sulla carta i numeri non le sono favorevoli: il fronte di chi vuole vederla ancora eurodeputata, formato dai socialisti, i Verdi, la Sinistra e i liberali, non va oltre i 310 voti. Per arrivare alla maggioranza assoluta, di fatto, a Salis ne mancherebbero almeno una cinquantina. Tuttavia è assai probabile che il risultato finale sarà dettato dalle assenze. Leggi anche Ilaria Salis, per legali italiani Budapest può fare un nuovo processo