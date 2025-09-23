Ilaria Salis, oggi il voto su revoca di immunità in commissione al Pe

A difendere l'immunità di Salis sarebbero 11 eurodeputati su 25: dalla Sinistra agli esponenti dei Verdi, fino ai liberali e ai socialisti. A dirsi invece contrari sarebbero invece gli eurodeputati dei gruppi sovranisti Europa delle Nazioni Sovrane e Patrioti e dei conservatori di Ecr. L'ago della bilancia potrebbero essere quindi i 7 eurodeputati del Ppe, al momento a favore della revoca. Salis: "Voglio essere processata, ma in Italia"

Si tiene oggi il voto per la revoca dell'immunità di Ilaria Salis alla commissione Affari Giuridici dell'Eurocamera. Secondo i numeri, a difendere l'immunità di Salis sarebbero 11 eurodeputati su 25: dalla Sinistra agli esponenti dei Verdi, fino ai liberali e ai socialisti. A dirsi invece contrari sarebbero invece gli eurodeputati dei gruppi sovranisti Europa delle Nazioni Sovrane e Patrioti e dei conservatori di Ecr. L'ago della bilancia potrebbero essere quindi i sette eurodeputati del Ppe che, al momento, sulla carta sembrano essere a favore della revoca dell'immunità. Per i popolari la vicenda di Salis è ora parte di un dossier ben più grande, cioè quello delle elezioni in Ungheria. La decisione finale sulle sorti dell'eurodeputata di Avs spetterà però all'Aula durante la prima settimana di ottobre, indipendentemente dall'esito della votazione di oggi.

Salis: “Voglio essere processata ma in Italia”

"Io non voglio sottrarmi al processo. Anzi, voglio essere processata. Ma non in Ungheria, dove sarebbe un processo politico, dove la sentenza è già scritta. Voglio essere processata nel mio paese. In Italia”. Così Ilaria Salis ha ribadito la sua posizione, in vista del voto in commissione al Pe. “Io ho fiducia nella magistratura. Ho fiducia della magistratura italiana", ha ribadito l'eurodeputata di Avs, dicendosi "preoccupata” e “agitata”, ma anche “fiduciosa". "Sono convinta che il governo sia in grado di far sì che il processo avvenga in Italia. È quello che chiedo con forza", ha rimarcato Salis.

Al voto oggi anche l'immunità di Péter Magyar

Il voto sull'eurodeputata di Avs si terrà contemporaneamente a quello sulla revoca dell'immunità dell'eurodeputato popolare ungherese Péter Magyar, ex esponente del governo, oggi leader dell'opposizione e avanti nei sondaggi rispetto a Viktor Orbán per il voto atteso ad aprile. Magyar è accusato di diverse infrazioni, tra cui quella di aver gettato nel Danubio il telefono di un contestatore: un'accusa che lui stesso ha definito "infondata e strumentale". I voti sulle due immunità potrebbero quindi finire appaiati in una sorta di “unico pacchetto” nel caso in cui la commissione decidesse di mandare un messaggio sullo stato del sistema giudiziario ungherese e validare la tesi della persecuzione politica in entrambi i casi, mantenendo l'immunità per i due eurodeputati. Tuttavia, stando a fonti vicine al dossier, potrebbe aprirsi uno scenario alternativo che potrebbe complicare il destino dell'eurodeputata di Avs. Se il Ppe dovesse ritenere che dalla difesa dell'immunità di Magyar potrebbero scaturire ulteriori elementi a Orbán per attaccarlo, potrebbe decidere di non avvalorare la tesi della persecuzione di Magyar. Il sì all'immunità dell'ungherese non sarebbe più blindato, e anche per Salis - di conseguenza - l'esito sarebbe più incerto.