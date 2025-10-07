Chi ha "salvato" Ilaria Salis? Scambio di accuse Lega-Forza Italia

“Basta scorrere l'elenco dei presenti e degli assenti per capire chi ha davvero salvato Ilaria Salis. La delegazione di Forza Italia era al completo e ha votato compatta, mentre tra i Patrioti si sono registrate diverse assenze, 15 su 84, tra cui un eurodeputato della Lega, che si sono rivelate determinanti. Sarebbe interessante ascoltare le giustificazioni di chi non c'era e che, di fatto, ha contribuito a salvare la Salis. Non accettiamo lezioni da populisti che cercano di raccattare qualche voto speculando senza ritegno. Noi siamo sempre stati leali e coerenti: Ilaria Salis è accusata di reati gravi, commessi prima della sua elezione a parlamentare europeo, ed era giusto che affrontasse un processo con tutte le garanzie previste dalla legge".